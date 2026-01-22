Exhibición fotográfica en Puerta del Norte: más de 241 especies cohabitan en territorio bellanita

Bello, Antioquia

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras, ubicada en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, se ha convertido en mucho más que una planta de tratamiento de aguas residuales. Hoy también es considerada un santuario para la fauna silvestre, con la presencia de más de 241 especies residentes y migratorias en sus predios.

“El Norte y la Biofábrica Aguas Claras EPM”: conocer es cuidar

La campaña “El Norte y la Biofábrica Aguas Claras EPM”, en articulación con el Centro Comercial Puerta del Norte, presenta una colección fotográfica de 27 piezas del fotógrafo y biólogo de la entidad, David Ángel Vasco, con el objetivo de poner en común la biodiversidad del territorio.

Además de esta muestra, de manera didáctica, el punto de encuentro bellanita Puerta del Norte contará con actividades lúdicas de sensibilización ambiental para los niños y niñas, que incluye cartillas coloreables y un juego a piso en gran formato ubicado en la rotonda de la torre 2 del Centro Comercial hasta el 1 de febrero.

Un corredor biológico en la Biofábrica Aguas Claras

La infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales es considerada un corredor biológico, ya que ofrece refugio a anfibios, reptiles, mamíferos y aves, tanto endémicas como ocasionales, consolidándose como un santuario de fauna vital para el ecosistema del norte del valle, en la subregión central del departamento de Antioquia.

Con diversas especies registradas, entre ellas 41 especies migratorias boreales (provenientes del norte del continente) y el trabajo articulado con colectivos ambientales y de zonas aledañas, PTAR de Grupo EPM refuerza el compromiso con la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad.

La cotidianidad en la PTAR

La PTAR tiene como objetivo integrarse al territorio y lograr la apropiación de la ciudadanía en términos de flora y fauna con el propósito de proteger la biodiversidad en el norte.

“Que el ciudadano, que el vecino conozca la biodiversidad que hay allí, que lo pongamos cotidiano, que cuando nos sentamos a tomar el tinto en el barrio con mi vecino, también pueda hablar de la biodiversidad, que hay una planta de tratamiento de agua residual que la estamos conservando, pero que el ciudadano la cuide y nos ayude a masificar ese mensaje", Lina Vanessa Guzmán, líder socioambiental PTAR Aguas Claras.

Asimismo, Guzmán añadió que ante desafíos como el estigma y la contingencia de olores, a día de hoy se encuentra en total control y mitigación: “La comunidad luego nos entendió y nos dio ese compás de espera para hacer esa estabilización que hoy afortunadamente tenemos en un control de mitigación absoluto de los olores, pero donde le dijimos a la gente, miren, la planta de tratamiento funciona de esta manera, pero venga, entre, conozca cómo funcionamos, pero también cómo nuestra tecnología está al servicio de la comunidad”.

La articulación de la PTAR con el CC Puerta del Norte cumple con la misión de la entidad, la cual consiste en compartir, desde un componente social, el conocimiento con los barrios y comunas de Bello, Copacabana y Girardota