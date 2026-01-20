Este viernes, 23 de enero, arranca el Hay Festival en Antioquia

Medellín

Esta semana comienzan los encuentros del Hay Festival en Antioquia, abriendo este espacio de conversaciones, reflexión y música.

El primer encuentro será el Hay Festival Jericó, que llega a su octava versión, en este municipio del Suroeste del departamento.

Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival, explicó que “el festival es un espacio de reflexión y conversación que incluye voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas, para reflexionar y para celebrar el trabajo de autores/as y pensadoras/ras”.

La programación arrancará este viernes, 23 de enero, con la premiación de Antioquia Reimaginada, que, en su sexta edición, presentará los relatos ganadores de este concurso.

Ese mismo día se tendrá la proyección del documental El extraordinario viaje de Carlos y Alvin en el Parque Principal; posteriormente, se tendrá una conversación sobre esa proyección y luego el concierto del grupo Suramérica.

Cristina Fuentes La Roche agregó que “reafirmamos un año más nuestra convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo es una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas”.

La programación continuará con actividades entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche del sábado. El domingo la programación será en el horario de la mañana.

Comfama es el aliado en Jericó

Paola Mejía Guerra es la responsable de Cultura en Comfama y explicó que “en Jericó, cada año desde 2019, las novelas y la poesía se mezclan con las costumbres cotidianas de los habitantes del municipio, las agrupaciones musicales que ponen a vibrar su plaza principal y los centros culturales y librerías que han ido creciendo durante estos años en los que hemos registrado en total más de 70 mil asistencias”.

Un espacio que destacan desde Comfama, organizadora de este festival en Jericó, es el Jardín de las Ideas, espacio creado para que jóvenes del Suroeste expongan sus proyectos sociales en tarima pública.

Luego llegará el Hay Festival a Medellín

Posteriormente, el martes y miércoles, 27 y 28 de enero, el Hay Festival Forum llega a Medellín.

Serán en total 11 actividades con creatividad, pensamiento crítico, eventos con entrada libre hasta completar el aforo.

Las actividades que se tienen previstas en la capital antioqueña tendrán un énfasis especial en temas políticos, democracia, geopolítica, derechos humanos y, de otro lado, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad.

SURA es el aliado en Hay Festival Medellín

Por primera vez en más de una década de alianza con el Hay Festival, SURA recibirá dos de las más importantes conversaciones en su Teatro, ubicado en la tradicional sede de la compañía en la calle Colombia.

Este encuentro contará con expresiones destacadas de la literatura, la ciencia, el periodismo y la cultura contemporánea, con énfasis en creatividad, narrativas del presente, ciudad, memoria e industria cultural.

Como parte de las actividades destacadas está el evento de apertura que rendirá homenaje al Maestro Rodrigo Arenas Betancourt con el Ballet Folklórico de Antioquia y el diálogo con Leonardo Padura.

Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo SURA, explicó que “el diálogo es esencial para comprender nuestro entorno y transformarlo. En SURA creemos profundamente en estos espacios donde las ideas se encuentran y se contrastan; por eso, hemos acompañado al Hay Festival por más de una década en América Latina, como parte de nuestro compromiso con la promoción de la cultura, el arte y el conocimiento para todos”.

Luego de su paso por Jericó y Medellín, el Hay Festival irá a Cartagena entre el 29 de enero y el primero de febrero con más de 180 invitados de 25 países.