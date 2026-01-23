Clúster Moda de la Cámara de Comercio de Medellín participará en Colombiatex 2026

Clúster Moda de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cortesía: Cámara de Comercio de Medellín.

Medellín

El Clúster Moda de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia e Inexmoda está apoyando la participación de 21 empresas como expositoras en Colombiatex de las Américas 2026, que comienza el próximo miércoles, 27 de enero, en Plaza Mayor.

Empresarios capacitados

Estas personas recibieron una formación integral para su participación en este certamen y así poder presentar sus propuestas empresariales de acuerdo a las dinámicas del mercado.

En ese proceso recibieron formación sobre el diagnóstico especializado, asesoría personalizada en planeación, marketing, equipo humano, innovación y desarrollo de producto.

Colombiatex busca en un mismo escenario presentar una amplia oferta de insumos para la confección, maquinaria y capacitación y, para llegar allí de mejor manera, se alineó una estrategia competitiva para que estos 21 empresarios llegaran de la mejor manera a Plaza Mayor la próxima semana.

La gerente del Clúster Moda de la Cámara, Sara Margarita Vives Zapata, dijo que tienen como objetivo “fortalecer las capacidades de competitividad y de gestión comercial de las empresas del sector moda, a través de un proceso integral de acompañamiento y preparación orientado a su participación en ferias nacionales e internacionales”.

¿En qué sectores participarán?

Los participantes representan sectores de la moda casual, formal, dotación, moda en denim, urbana, deportiva, para dormir, ropa interior y moda de playa, según explicó la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Uno de los participantes es Mateo Gómez, quien desde una empresa que se dedica la dotación funcional y moda dijo que “este respaldo de la Cámara es muy valioso porque nos da la garantía de contar con una institución que nos acompaña para llegar a clientes y proveedores de manera segura. Esperamos dar a conocer mucho más nuestra marca de dotación funcional, fortalecer relaciones con aliados de insumos y materias primas”.

Habrá plenaria del Clúster en Colombiatex

Es la primera vez que la Plenaria del Clúster Moda se realizará dentro de este certamen. El encuentro está programado para el próximo martes, 27 de enero, a partir de la una de la tarde, en el Pabellón Inspiración de Colombiatex.

Durante la reunión “se socializarán los resultados y el enfoque del clúster, y se desarrollará un conversatorio con empresarios del sector”, indicó la Cámara de Comercio.

Destacaron que el Clúster Moda tiene como propósito el desarrollo sostenible, competitivo e innovador del ecosistema moda, el fortalecimiento de marcas con identidad propia y el posicionamiento en mercados especializados.

Sobre la feria

Colombiatex arranca el próximo martes, 27 de enero, y durante tres días cerca de 500 expositores de 20 países estarán reunidos en Plaza Mayor.

Se espera que cerca de 30 mil visitantes lleguen a este certamen, que es un espacio donde este sector de la economía rediseña sus estrategias para producir, generar aliados, planear sus estrategias para competir en el mercado global, explorando al mismo tiempo las tendencias, conectando negocios y anticipándose a los cambios.

Es la versión número 38 de esta feria que este año tendrá 27 mil metros cuadrados de muestra, con 12 mil compradores especializados y donde se puede tener relación directa con textiles, insumos, maquinaria y emprendimiento.

Derrama económica para la ciudad

Este evento proyecta una derrama económica de 10,2 millones de dólares durante los tres días de feria y reafirma al distrito como centro empresarial que atrae inversión.