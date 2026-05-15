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15 may 2026 Actualizado 12:08

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Exministro Gómez Méndez: Presidente no puede ordenar suspensión de capturas sin aval de la Fiscalía

Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia de Colombia, respaldó la decisión de la fiscal general de la Nación sobre no suspender órdenes de captura del Clan del Golfo

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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