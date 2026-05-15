Exministro Gómez Méndez: Presidente no puede ordenar suspensión de capturas sin aval de la Fiscalía
Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia de Colombia, respaldó la decisión de la fiscal general de la Nación sobre no suspender órdenes de captura del Clan del Golfo
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...