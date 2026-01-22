Los protagonistas de La Gran Consulta por Colombia confrontan opiniones

Los precandidatos presidenciales que conforman La Gran Consulta por Colombia confrontaron en 6AM W sus posiciones y propuestas de cara a las elecciones del 2026.

Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón confrontaron sus ideas sobre tres preguntas de 6AM W relacionadas con las votaciones y qué ocurría en caso de que ganen la contienda de la coalición.

Lea también: Campaña de Iván Cepeda confirma que irá a consulta de marzo: dicen que no está impedido

¿Si no llega a la segunda vuelta presidencial a cuál candidato apoyaría?

Aníbal Gaviria

“Apoyaría a quien garantice el rumbo y el futuro del país, quien gobierne con una defensa de la democracia, que se aleje de los extremismos y no gobierne con odios. Apoyaría a la mujer o el hombre que resulte ganador de la Gran Consulta porque, estoy seguro, será el próximo presidente de Colombia".

David Luna

“De la Gran Consulta será elegido un candidato por el voto popular y estoy seguro que él o ella será el próximo presidente de Colombia. No puede ser obligación estar adelantando apoyos sin que los ciudadanos, sin que los votantes, hayan decidido primero”.

Enrique Peñalosa

“Yo espero llegar a segunda vuelta, pero, si no fuera yo, por supuesto apoyaría a quien gane la Gran Consulta porque todos los miembros son excelentes, tienen la integridad, el conocimiento y la experiencia. Son garantía de resultados de que van a construir una Colombia mejor. De ahí saldrá el presidente de Colombia”.

Juan Daniel Oviedo

“Colombia me conoce como el man de los datos y no el de los supuestos. Estoy formando parte de la Gran Consulta por Colombia con el convencimiento de que voy a ser el presidente de Colombia. Recordemos que esta es la oportunidad para dejar de lado el voto útil y la numerología”.

Juan Manuel Galán

“Mi objetivo, y en lo que estoy concentrado es en ganar La Gran Consulta porque como candidato puedo unir al país, pero sobre todo como gobierno”.

Mauricio Cárdenas

“Dependerá de cuáles son los candidatos que llegan a segunda vuelta, pero aspiro a ser el que esté allí porque creo que soy el que más va a lograr unir a Colombia, el de las mejores propuestas y el candidato que va a lograr que Colombia pueda salir adelante”.

Paloma Valencia

“Si no llego a segunda vuelta voy a apoyar a cualquier candidato que enfrente al heredero de Petro porque para Colombia sería gravísimo la continuidad de este Gobierno, que tiene como propósito la estatización, destruir los sectores económicos, la iniciativa privada, la democracia. Las instituciones colombianas han resistido este embate, la prensa libre, la justicia, el Congreso de la República, pero un segundo gobierno de tinte antidemocrático terminaría por llevar al traste la democracia y destruir todo el sector productivo de este país”.

Vicky Dávila

“Estoy trabajando intensamente con el favor de Dios y de los colombianos para ganar la Gran Consulta. Luego, la meta es ganar en primera vuelta, pero si hay segunda vuelta, quisiera estar ahí para defender a los colombianos. Si no soy yo, nunca, jamás por Iván Cepeda, quien llevaría a la destrucción”.

Juan Carlos Pinzón

“Voy a llegar a la Presidencia de la República, no puedo ponerme a pensar en otros candidatos, tengo es que trabajar para ganarme el derecho de servir y los colombianos tengan solución a sus problemas. A eso nos comprometimos y por eso estamos en esto, primero la Gran Consulta y luego las de marzo”.

Lea más: Daniel Palacios dice que Galán, Oviedo y Gaviria lo vetaron en la ‘Gran Consulta por Colombia’

¿Qué decisión impopular, pero necesaria tomaría en su primer año de mandato?

Juan Daniel Oviedo

“Nosotros llegamos a gobernar, no a cambiar de fogón como ha suido la historia política de cada cuatro años, de borrar lo que pasó en el periodo anterior. Hay que reconocer que hubo un gobierno que fue capaz de hablarle claro a la gente. Nosotros queremos pasar del discurso a la acción, pero va a ser muy impopular que en ello el gobierno casi siempre funciona con plata. Nuestra primera decisión será un recorte del Presupuesto General de la Nación de 40 billones de pesos, con un sistema de salud que necesita dinero y una cantidad de necesidades desatendidas que buscaremos la forma de resolver”.

Paloma Valencia

Vamos a modificar la consulta previa, de manera que podamos ceder una de las regalías nacionales para que las comunidades decidan en qué las quieren invertir y sean las empresas las que la ejecuten, necesitamos obras que enriquezcan a las comunidades, pero comunidades que no entorpezcan el desarrollo económico del país.

Enrique Peñalosa

“He gobernado y lo he hecho bien. Como gobernante he tenido que tomar muchas decisiones impopulares, pero luego los ciudadanos han visto que les servían, que les mejoraban la vida radicalmente porque eran proyectos que se habían hecho con técnica y absoluta integridad, eso es lo que haremos en la Presidencia”.

Vicky Dávila

“No creo que vayamos a tomar decisiones impopulares: acabar con la paz total, reforzar a la fuerza pública, presentar un Plan Colombia 2.0, trabajar con Estados Unidos, que regrese Israel, recuperar el aparto de Inteligencia, hacer reintegros clave, presentar el proyecto que permita que militares y policías, nuestros héroes, tengan garantías jurídicas, instalar el bloque de búsqueda anticorrupción y pagar las cuentas de los medicamentos en las primeras semanas. Nunca iré en contra de los trabajadores y de los más pobres, se quedan con su aumento del salario mínimo, jamás se los retiraría. Se quedan con la rebaja en la gasolina, voy a buscar precios justos de combustible. Vamos para adelante, un país más productivo y con más empleos”.

Juan Carlos Pinzón

“Voy a tomar todas las que sean necesarias para que el país avance, para que los colombianos se sientan seguros, tranquilos, y de otro lado comience a gestionarse y una prosperidad económica que tenga un impacto de largo plazo para todos los colombianos. Colombia debe crear riqueza”.

Aníbal Gaviria

“Voy, con toda claridad, a aumentar el presupuesto para seguridad y orden público, porque contrario a la falacia de lo que se ha querido hacer creer, la seguridad no es de izquierda ni de derecha, es la primera inversión social. Todo lo que dejemos de invertir en seguridad, afectará la salud, la educación, el empleo, el progreso”.

Mauricio Cárdenas

“No tengo ninguna duda. El Estado colombiano, el tamaño del Gobierno hay que recortarlo, hay que quitar una cantidad de grasa porque así como está no hay cómo pagarlo. Eso será impopular en los sectores que pierdan los contratos que tiene el Gobierno, esos van a salir a protestas, pero el país va a ganar. Yo soy la persona capaz de tomar esas decisiones”.

David Luna

“Gobernar con manos limpias significa acabar los contratos de prestación de servicios que son simple politiquería, no tienen ninguna función o que en su defecto son el pago de favores políticos. Haré cumplir el Acuerdo de La Habana, donde el Estado colombiano empeñó su palabra, pero tenemos que trabajar en conjunto para cumplirle a quienes creyeron en la paz”.

Juan Manuel Galán

“La primera decisión sería para impactar la seguridad: activar todas las órdenes de captura de las estructuras criminales que, amparadas en la paz total, han avanzado y focalizar todos los esfuerzos en el pilar de la recuperación de la seguridad que es la inteligencia financiera. Vamos a ir por la plata de esas estructuras criminales”.

¿Qué línea roja no estaría dispuesto a cruzar, incluso si le cuesta un apoyo político?

Juan Carlos Pinzón

“Ninguna que favorezca a criminales. Nunca nada que permita que victimarios queden por encima de las víctimas, eso el país no lo puede volver a hacer, es una línea roja intocable. Así cueste la popularidad, los valores, los principios, la ley son vitales. Colombia necesita seguridad y orden”.

Vicky Dávila

“Nunca aceptaría la corrupción. El país me conoce, mis 33 años como periodista, saben que soy firme y decente, saben que siempre voy a actuar con los principios que me enseñaron en la casa, que me enseñó la abuela, mis papás. Firme, decente, principios”.

Mauricio Cárdenas

“No negociar con corruptos ni narcotraficantes, ahí marcamos una línea, el Estado transparente. En el próximo gobierno no habrá negociaciones de paz ni tolerancia hacia los corruptos, estén donde estén”.

Paloma Valencia

“Nosotros queremos una educación de calidad para todos los niños de Colombia. Vamos a imponer evaluación a los maestros y competencia al sistema público con colegios en concesión y colegios privados pagados por el Estado que haga parte del sistema de bonos pagados escolares. Quiero una educación en donde el ciudadano pueda elegir. Estoy dispuesta a dar toda la pelea para que mejoremos la educación de los niños, así haya sindicatos que consideren que no podemos evaluar a los maestros”.

Enrique Peñalosa

“Yo ya he gobernado con excelentes equipos, total integridad, nunca voy a ceder ante el chantaje de los corruptos. Entonces, puede que haya cosas que no logremos tan rápido, pero no voy a ceder al chantaje”.

Juan Manuel Galán

“Apoyar a cualquier extremo, porque un extremo en el gobierno es la división del país, es un conflicto, un bloqueo para que la gente tenga un gobierno que ejecute y de resultados a los principales problemas”.

Juan Daniel Oviedo

“Línea roja tenemos es que en Colombia debemos dejar de hablar de luchar contra el narcotráfico, sino de resolverlo. Los extremos facilistas simplemente piden fumigación y plomo, pero la realidad es que el narcotráfico es síntoma de una enfermedad más grave y es que el Estado colombiano no ha sido capaz de hacer presencia en los 1.103 municipios del país. Así que, nuestra resolución del problema es con el trabajo articular del Estado y con una política social que responsa a las necesidades de la gente”.

David Luna

“La primera línea que jamás cruzaré es venderme al narcotráfico, al contrabando o a los contratistas corruptos para financiar la campaña. Segundo, no voy a venderme a propuestas imposibles de cumplir simplemente por vender humo o promesas. Acá vamos a proponer lo que verdaderamente se puede proponer. El que quiera cuentos, que busque a otro”.

Aníbal Gaviria

La línea que nunca cruzaría sería dividir el país para gobernarlo. No voy a enfrentar a los colombianos ni sembrar odio para lograr un beneficio político. Creo que hay que gobernar, pero hacer campaña con responsabilidad. No voy a sembrar miedo, no voy a sembrar odio para ganar supuestamente ganar beneficios políticos”.

También le puede interesar: Integrantes de la gran consulta alertan de “sabotaje electoral” de cara a las elecciones de marzo