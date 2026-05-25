¿No habrá tiquetes baratos? Advertencia de IATA por negativa de Gobierno de bajar IVA de combustible
¿No habrá tiquetes baratos? Advertencia de IATA por negativa de Gobierno de bajar IVA de combustible
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Paula Bernal, gerente de la IATA para Colombia habló en 6AMW sobre la negativa de MinHacienda a su solicitud de bajar de 19% a 5% el IVA a combustibles para avión.
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...