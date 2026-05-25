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25 may 2026 Actualizado 17:12

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¿No habrá tiquetes baratos? Advertencia de IATA por negativa de Gobierno de bajar IVA de combustible

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Paula Bernal, gerente de la IATA para Colombia habló en 6AMW sobre la negativa de MinHacienda a su solicitud de bajar de 19% a 5% el IVA a combustibles para avión.

Noticia en desarrollo.

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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