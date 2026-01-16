El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniel Palacios dice que Galán, Oviedo y Gaviria lo vetaron en la ‘Gran Consulta por Colombia’

El precandidato presidencial Daniel Palacios dijo en 6AM W de Caracol que Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria “le hicieron zancadilla” y no le permitieron participar en la ‘Gran Consulta por Colombia”.

“Me encontré con un club donde las acciones para los socios son limitadas, hay vetos y balota negra”, dijo .

El también exministro del Interior narró que desde hace más de un mes, de manera pública, desprevenida y sin cálculos políticos, aceptó una invitación pública y privada para formar parte del equipo, pero fue excluido.

“No me dieron un argumento”, lamentó.

Además, le respondió a Galán quien, a través de su cuenta de X, escribió: “en la ‘Gran Consulta por Colombia’ no hay vetos personales, pero tampoco hay decisiones tomadas bajo presión. La ‘Gran Consulta’ no puede ni debe convertirse en la consulta de la derecha en Colombia”.

“Me queda un sinsabor gigante, me siento engañado”, concluyó Palacios.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: