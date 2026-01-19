Gasolina bajaría alrededor de $300 pesos en febrero, anuncia MinHacienda

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció en primicia en 6AMW de Caracol Radio que el precio de la gasolina bajaría alrededor de $300 pesos en febrero, debido a que el precio que actualmente pagan los colombianos por el galón de la gasolina está por encima del precio internacional.

“Creemos que un valor aproximado de $300 pesos en la reducción de este precio es un una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contra inflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura”, aseveró el jefe de la cartera de Hacienda en estos micrófonos.

La brecha entre el precio internacional y el interno

Hay que recordar que finalmente se cerró la brecha del precio internacional con el precio interno porque el Gobierno pagó $70 billones, según dijo el presidente Gustavo Petro.

Esta era una deuda heredada del gobierno de Iván Duque, que se acrecentó en medio de la pandemia.

“Con el presidente Petro hemos venido evaluando, y también con el equipo de Ecopetrol, la propuesta de reducción del precio de la gasolina. La brecha entre el precio internacional y el precio interno se ha cerrado con respecto a los recursos que serán girados al fondo de combustible, y esto nos permite pensar en la posibilidad de ajustar a la baja el precio de la gasolina”, explicó el jefe de la cartera.

Hay que recordar que, para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, este gobierno aumentó el precio del galón de gasolina de $9.180 pesos a $16.300 en los tres años de gobierno.

