Integrantes de la gran consulta alertan de “sabotaje electoral” de cara a las elecciones de marzo

Paloma Valencia se suma a "La gran consulta por Colombia".

Aseguraron que están siendo atacados en redes sociales, con cuentas que “buscan desinformar, confundir a la ciudadanía y afectar el normal desarrollo de este ejercicio democrático”.

“Estas prácticas atentan contra la transparencia electoral y vulneran el derecho a los colombianos a tomar decisiones informadas y libres. Hacemos un llamado urgente las autoridades competentes para que investiguen estos hechos y adopten las medidas necesarias que garanticen un proceso limpio y confiable”, indica el comunicado.

Los integrantes de la Gran Consulta por Colombia enviaron un mensaje a los demás candidatos presidenciales que también buscan llegar a la Casa de Nariño.

“Invitamos a todos los actores políticos y contrincantes a mantener una competencia basada en el respeto, las ideas y la transparencia, fortaleciendo la democracia y promoviendo una participación amplia y consciente de la ciudadanía”, resaltaron.

Los integrantes de la gran Consulta, está conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán.