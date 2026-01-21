En medio de la crisis de la salud en Colombia, así puede cambiar su EPS gratis y rápido

Actualmente, Colombia enfrenta una agudización en la crisis de la prestación de los servicios de salud . Incluso, a mayo del 2025, las tutelas de salud aumentaron un 16% y las quejas un 79% entre el 2022 y el 2025.

Incluso, el gasto de salud que hacen los colombianos de su propio bolsillo subió al 4.1% de sus ingresos en 2024.

El sistema de salud colombiano atraviesa uno de sus momentos más retadores. Las dificultades financieras de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), las intervenciones estatales y las quejas constantes de los usuarios han puesto en evidencia la necesidad de que las personas conozcan las alternativas que disponen para enfrentar esta situación.

Una de ellas es el cambio de EPS gratuito, un mecanismo legal que permite buscar una mejor atención en salud sin ningún costo.

Por qué es importante estar afiliado a una EPS en Colombia

Contar con una afiliación activa a una EPS es indispensable para acceder a los servicios médicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por medio de esta afiliación, los usuarios pueden recibir consultas, tratamientos, medicamentos, procedimientos especializados y programas de prevención.

Sin embargo, los problemas administrativos y financieros de algunas EPS han impactado la calidad del servicio como en la entrega de medicamentos; demoras en citas médicas y barreras para acceder a especialistas son algunas de las principales quejas de los afiliados.

¿Es posible cambiarse de EPS sin pagar?

Sí. Cambiarse de EPS en Colombia es totalmente gratuito, pues este proceso está regulado por el Decreto 2353 de 2015, que establece las condiciones para que el traslado se realice sin afectar la continuidad de los servicios de salud. Ninguna EPS puede cobrar por el trámite ni imponer requisitos adicionales que no estén contemplados en la norma.

Requisitos para cambiar de EPS en Colombia GRATIS

El requisito general es haber permanecido mínimo un año en la EPS actual. No obstante, existen excepciones que permiten hacer el cambio antes de cumplir este plazo, como:

Cambio de ciudad o municipio de residencia.

Liquidación o retiro de la EPS del sistema de salud.

Fallas reiteradas y comprobables en la prestación del servicio.

En estos casos, el usuario puede solicitar el traslado sin esperar el año de permanencia.

Cuándo y cómo se hace el trámite de traslado de EPS

La solicitud de cambio de EPS solo puede realizarse durante los primeros cinco días hábiles de cada mes. El trámite puede hacerse de forma presencial o a través de los canales virtuales de la EPS a la que se desea ingresar.

Una vez aprobado el traslado, la nueva EPS asume la atención médica a partir del primer día del mes siguiente, por lo que es fundamental confirmar que la solicitud haya quedado correctamente registrada.

Documentos necesarios para el cambio de EPS

Documento de identidad vigente.

Formulario de afiliación diligenciado.

Información del grupo familiar, si aplica.

En casos específicos, la EPS receptora puede pedir datos adicionales, pero no es lo habitual.





Antes de cambiarse, es clave analizar la oferta de la nueva entidad, por eso es importante revisar su red de clínicas y hospitales, la disponibilidad de especialistas, los tiempos de atención y la continuidad de tratamientos en curso puede marcar una gran diferencia, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.

En medio de la crisis del sistema de salud en Colombia, informarse y ejercer el derecho a cambiar de EPS puede ser una herramienta fundamental para garantizar una atención médica más oportuna y de calidad.

