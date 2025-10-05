¿Es el Acuerdo de Paz de La Habana el responsable de varios problemas de Colombia?

Se cumplen 9 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC que acabó un conflicto de más de 50 años. Sin embargo, el acuerdo ha sido blanco de críticas por parte de varios sectores políticos.

¿Fue un error haber convocado un plebiscito en un contexto tan polarizado para refrendar el acuerdo de paz?

Para este capítulo hablamos con el ex jefe negociador del acuerdo de paz de La Habana, Humberto de la Calle; con Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz; con el consultor político, Miguel Silva; con Doris Suárez, firmante del acuerdo; con el exdirector de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo; y con el expresidente, Juan Manuel Santos.