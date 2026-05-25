Presidente Petro y el ministro Palma chocan por la subasta eléctrica 2029–2030

La reciente subasta de energía para el periodo 2029–2030 desató una fuerte confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, luego de que la adjudicación favoreciera proyectos de generación térmica a gas y carbón.

Según Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Generadores de Energía (ANDEG), en diálogo con 6AM W de Caracol Radio, la subasta se cerró el viernes pasado y la molestia del presidente Petro proviene de que se adjudicaron contratos a plantas nuevas que se construirían antes de 2029. Castañeda explicó que en la licitación se asignaron 4.400 megavatios (MW) de nueva capacidad y resaltó la existencia de una planta proyectada en Santa Marta con 1.200 MW, que sería la planta térmica más grande del país.

El dirigente gremial añadió que, si se quiere cubrir el “hueco” esperado en la oferta del sistema eléctrico en esa fecha, será necesario incorporar plantas térmicas para garantizar la seguridad del suministro. La advertencia pone en evidencia el dilema entre asegurar capacidad firme para la demanda futura y la presión por una transición hacia fuentes menos emisoras.

Desde la Presidencia no se ha emitido un comunicado oficial detallando las críticas del mandatario, mientras que el Ministerio de Minas y Energía informó que la adjudicación se ajustó a las reglas de la subasta y a los criterios técnicos y económicos establecidos en el proceso.

El debate revive tensiones sobre la política energética del país: por un lado, la urgencia de asegurar recursos que eviten fallas y garanticen suministro en el corto y mediano plazo; por otro, las metas de descarbonización y la apuesta del Gobierno por energías renovables. Expertos consultados aseguran que la combinación de renovables y respaldo térmico puede ser necesaria durante la transición, pero subrayan la necesidad de reglas claras para evitar proyectos que bloqueen inversiones limpias a largo plazo.