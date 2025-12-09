“Estoy seguro de que el próximo año vamos a derrotar a Iván Cepeda”: Mauricio Cárdenas

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando acerca de su panorama frente a las elecciones presidenciales del próximo año, esto luego de lograr recoger alrededor de 1′050.000 firmas, que según Cárdenas, cumplió y superó la meta que se había propuesto.

Respecto a esto, el precandidato comentó que la registraduría tiene en cuenta únicamente 636.000 firmas que son las necesarias para cumplir con el requisito, y, por tanto, que los escenarios de aquellos candidatos los cuales presentan 3, 4 y 5 millones de firmas, es totalmente innecesario e ineficiente, pues no sirven de nada, ya que al fin y al cabo, no cuentan como votos.

En su caso, estableció que ya cumplió con el requisito necesario de las firmas, y a partir de ese punto, comienza una nueva campaña que es, ahora sí, en búsqueda de votos de cara a las elecciones presidenciales que serán realizadas el próximo año.

Le podría interesar: Mauricio Cardenas asegura que alcanzó más de un millón de firmas para validar su candidatura presidencial

Participación de precandidatos en las consultas

Por otro lado, refiriéndose a las mediciones que se realizan sobre las consultas interpartidistas, donde candidatos como Sergio Fajardo o Abelardo de la Espriella han asegurado que no participarán, Cárdenas estableció que las consultas son necesarias, pues tal como comentó, son lo más democrático, ya que las personas pueden decidir sobre quien es el candidato que representa mejor sus intereses, lo que posteriormente facilitará las cohesiones y alianzas.

Además, aseguró que en una consulta no hay perdedores, pues quien gane liderará y los demás tendrán la posibilidad de formar un equipo que podrá trabajar con el objetivo de gobernar Colombia. Frente a esto, comentó que en dicho punto de la contienda electoral, es momento de mostrar fuerza, trabajo en equipo, y no tanto individualismo.

Sin embargo, dadas las decisiones de Abelardo y Fajardo de no asistir a una consulta, quedaría un gran camino en la centro-derecha, que según Cárdenas, había candidatos que tenían ciertas dudas de asistir a una consulta donde ellos participaran, entonces quedaría “un centro amplio, grande, representativo y mayoritario”.

Lea también: Uribe pide a Abelardo de la Espriella participar en consulta del Centro Democrático 2026: Esto respondió

Popularidad de Mauricio Cárdenas

Por otro lado, respecto a la popularidad que ha presentado Mauricio Cárdenas en algunas encuestas, donde no ha evidenciado números muy altos, aseguró que en este punto, para él todo era ganancia, teniendo en cuenta que su carrera política ha sido relativamente corta. También comentó, que este es un número que seguirá creciendo con el paso de los días, pues es el candidato con las mejores propuestas y esto se verá evidenciado en los votos de los colombianos.

Con relación a esto, aseguró que está muy contento con su trabajo, el cual seguirá realizando para llegar a la consulta del 8 de marzo como un referente, pues estableció que el candidato que lidere en dicha consulta, será el mejor preparado para ganarle a Iván Cepeda en las elecciones del 2026 en una posible segunda vuelta.

Otras noticias: De La Espriella afirma tener pruebas contra Cepeda y denuncia planes para atentar contra su vida