¿Qué están haciendo Air-e y Afinia ante racionamientos en la costa Caribe? SuperServicios responde
El superintendente Felipe Durán habló en 6AM W sobre la situación actual de racionamientos y las acciones de las empresas Air-e y Afinia.
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David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....