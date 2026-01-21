Campaña de Iván Cepeda confirma que irá a consulta de marzo: dicen que no está impedido

El precandidato presidencial Iván Cepeda adelantó este martes un mitin político en el sector de Techo, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

El evento se extendió hasta pasadas las 8 de la noche, y Cepeda estuvo acompañado de la senadora María José Pizarro, quien también es su jefe de debate, y de algunos candidatos al Congreso del Pacto Histórico.

Ahora, Cepeda reiteró que participará en la consulta del Pacto Amplio del próximo 8 de marzo, en respuesta a quienes lo han señalado de estar jurídicamente impedido por haberse medido previamente en la consulta del Pacto Histórico, de octubre del año pasado.

Al respecto, también se refirió la senadora María José Pizarro, quien aseguró: “Yo creo que ese es un relato y es una matriz de opinión que han querido consolidar la imposibilidad de Iván Cepeda de participar en la consulta. Nosotros repetimos, como lo hemos dicho desde el primer momento, Iván Cepeda está plenamente habilitado para participar en la consulta del 8 de marzo, una consulta en la que, por supuesto, él va a liderar el Pacto Histórico como candidato único de nuestra colectividad”.

Por último, durante el evento, Pizarro volvió a extender la invitación al exministro Juan Fernando Cristo para que se sume a la coalición del Pacto Amplio y participe en la consulta presidencial.

Esto se da luego de los acercamientos que ha tenido Cristo con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con miras a una eventual consulta de centro.