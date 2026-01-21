¿Cómo votar en las consultas del 8 de marzo y no anular el voto?

La Registraduría ya reveló el formato de la tarjeta electoral para las consultas presidenciales del 8 de marzo y ha generado mucha controversia.

Por primera vez en Colombia todas las consultas presidenciales interpartidistas se incluirán en un único tarjetón electoral diseñado por la Registraduría.

Recordemos que en elecciones pasadas, el ciudadano se acercaba al puesto de votación y le manifestaba al jurado qué consulta quería votar.

Ahora ya no será necesario, pues el entregarán al votantes una única tarjeta. Según el registrador, el objetivo es proteger el secreto del voto.

En todo caso, esa decisión generó un choque entre las autoridades electorales en Colombia: ya salió el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, y levantó varias dudas sobre el tarjetón.

Según Quiroz, es muy corto el tiempo, al rededor de 40 días para hacer pedagogía: “Mi preocupación es el tiempo de capacitación que tenemos para llegarle a todo el pueblo colombiano”, dijo.

Un tarjetón bien marcado es en el que votante selecciona solo una única opción y vota solo por una de las consultas:

El siguiente sería un voto nulo -como no debe hacerlo-, por ejemplo, marcando dos candidatos, de dos consultas diferentes. Esto inmediatamente anula el voto.