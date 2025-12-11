Si Cepeda es presidente se consolida el narcoestado que Petro quiere imponer: Vicky Dávila

Esta semana ha sido crucial para los candidatos que sueñan con la presidencia, ya que varios de ellos han tenido que hacer el proceso de entrega de las firmas que recolectaron durante un periodo determinado de tiempo.

Lea también: Vicky Dávila propone una consulta popular sobre la seguridad y la salud

Este proceso ya lo han hecho candidatos como David Luna, Mauricio Cárdenas, Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila lo hará también en las próximas horas.

En entrevista con 6AM la precandidata indicó que lleva a la registraduría 1.300.000 firmas que recolectó: “sin estridencia, sin parafernalia, sin cosas extravagantes, un millón trescientas mil firmas que valoro con todo mi corazón porque es el respaldo de un millón trescientos mil colombianos que sé que en lo que falta de esta contienda van a ser millones más”.

Dijo que el país la ve como la periodista que el país conoce, la mujer intachable y trabajadora que el país ha visto, la que ha enfrentado a los criminales, a los corruptos, la que ha hecho lo que toca, la que ha tenido que llenarse de valor a pesar de las amenazas de muerte y de las presiones.

Le puede interesar: David Luna superó meta de firmas para avalar candidatura ante la Registraduría: Está es la cifra

Consulta interpartidista:

Ante la opción de participar en una posible consulta interpartidista dijo que va a trabajar hasta el último instante para que los colombianos tengan otra alternativa a la hora de ir a las urnas.

Comentó que ha conversado con varios candidatos, con los que hacen oposición al gobierno Petro y considera que hay una gran oportunidad con grandes personas que pueden manejar al país de una manera intachable y decente, aseguró que no estaría de acuerdo con una consulta manejada por Juan Manuel Santos, eso es más que obvio.

Sobre Abelardo de la Espriella:

Sobre la decisión de Abelardo de la Espriella de no ir a consulta, la precandidata Vicky Dávila aseguró que le parece respetable y él tomo su decisión, lo que continúa es seguir con el mismo camino.

Más información: Botero anuncia que ya alcanzó umbral de firmas para su candidatura: “completamos más de un millón”

“Nosotros no podemos reemplazar este gobierno corrupto por otro gobierno corrupto, no podemos reemplazar al diablo con el demonio, no podemos estar condenados a elegir entre Cepeda y una opción que no le conviene al país, aquí hay muchas opciones y aquí hay muchas posibilidades”, comentó la precandidata.

La candidata finalizó la entrevista afirmando que: “Si Cepeda es presidente, se consolida el narcoestado que Petro nos ha querido imponer. Entonces eso lo tenemos que evitar democráticamente a toda costa. Por eso voy a insistir hasta el último instante en esa posibilidad de una gran consulta y una gran unión para enfrentar todos los retos que tenemos y no se le olvide que no solo Cepeda es el objetivo a vencer democráticamente en las urnas. Las mafias, la corrupción, la cocaína, la plata de Maduro y de Saab que ya está infiltrada, metida en las elecciones del 26. Toda esa porquería la vamos a derrotar, pero en las urnas”, concluyó.