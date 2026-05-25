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“Tiene un contenido electoral”: Bruce Mac Master criticó propuesta de eliminación de peajes

En medio de las protestas de transportadores en el país, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, habló de las consecuencias de la no renovación de concesiones viales por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

En desarrollo.

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