“Tiene un contenido electoral”: Bruce Mac Master criticó propuesta de eliminación de peajes
El presidente de la ANDI habló en Caracol Radio sobre la orden del Gobierno Nacional de levantar peajes en el Eje Cafetero.
“Tiene un contenido electoral”: Bruce Mac Master criticó propuesta de eliminación de peajes
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En medio de las protestas de transportadores en el país, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, habló de las consecuencias de la no renovación de concesiones viales por parte del Gobierno de Gustavo Petro.
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David Otero
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