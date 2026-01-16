El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Debate de expertos: ¿Es legal la ‘rebelión’ de gobernadores a la emergencia económica del Gobierno?

El abogado y analista Ramiro Bejarano y Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, conversaron con 6AM W a propósito de la decisión de varios gobernadores del país de desacatar la medida de emergencia económica del Gobierno Petro.

Según Bejarano, los gobernadores no tienen que acatar la emergencia económica, pues tienen fundamento constitucional.

“Cuando una autoridad, cualquiera que sea, del ejecutivo, el legislativo o el jurisdiccional, encuentra que hay una discrepancia entre la ley y la Constitución, debe prevalecer lo que diga la Constitución”, dijo.

Argumentó que esa excepción de inconstitucionalidad no es “sacada de la manga”, sino que tiene origen en el Siglo XIX y está en la Constitución de la Nueva Granada de 1832.

“El Gobierno de presidente Petro acudió a la sección de inconstitucionalidad para inaplicar una decisión del Senado que negaba la solicitud de convocatoria a una Asamblea Constitucional. Esa decisión del Senado es inconstitucional, todo buscando tumbarla para convocar una Constituyente por la vía de un decreto”, cuestionó.

Aclaró que él no llamaría “rebeldía” a la decisión de los gobernadores, pues “tienen un deber con sus regiones y han dado demostraciones al decir que el decreto les generará problemas económicos tales que no podrán atender unos pagos”.

Bejarano añadió que ese acto de los líderes departamentales es “legítimo”. Incluso, afirmó que se trata de “la expresión de un espíritu liberal, una forma de oponerse a la arbitrariedad”.

“Los gobernadores que decidan aplicar el decreto de emergencia económica, allá ellos, deberán esperar a ver qué dice la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Los gobernadores han suscitado una discusión que trascenderá a nivel nacional”, sostuvo.

¿Qué dice la exministra Ángela María Buitrago?

Buitrago aseguró que el acto administrativo que profirió el Gobierno es un acto administrativo con fuerza de ley, pues es un decreto de emergencia económica. No obstante, mencionó que debía haber sido consensuado con los gobernadores, a pesar de ser un acto unilateral.

Sobre si los gobernadores están en desacato, explicó que no es así porque la emergencia económica imprime un impuesto del IVA y al consumo, por lo que no se materializa hasta que no se venda el producto, refiriéndose al impuesto a los licores.

“Creo que es equivocado porque el derecho fundamental de la supervivencia de muchos de los ciudadanos de las regiones también se afecta”, afirmó.

“Es un acto administrativo que debe ser impugnado porque se presume legítimo, pero también debe ser entendido que el acto administrativo no tiene efectos hasta tanto en cada departamento no haya cobro por consumo o IVA, que además se lo subieron del 5 al 19%, y esto afecta técnicamente a todos los departamentos, por lo tanto yo sí creo que los gobernadores están en una posición muy grave”, agregó.

Finalmente, coincidió con Bejarano en que no hay prevaricato por parte de los gobernadores. “Es absurdo que los ministros entren después a denunciar en vez de haber concienciado con los gobernadores asuntos tan importantes”.

