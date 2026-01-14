El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gobernador de Antioquia expresó preocupación por impacto de emergencia económica en la región

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, estuvo en 6AM W hablando del impacto que tiene para las regiones la medida de emergencia económica del Gobierno Nacional.

“Estos decretazos, de finales del año pasado del Gobierno Nacional, que de una manera u otra siguen reflejando el interés de Petro de castigar a las regiones, de cuadrar su caja con cargo a las finanzas de los entes territoriales más vulnerables, que son los departamentos, le deja a Antioquia un coletazo muy grande”, afirmó.

Expresó su preocupación porque son más de 700.000 millones de pesos los gastos adicionales que tendría que cubrir el departamento “por cuenta de haber subido el salario mínimo”.

“Es una proporción casi cinco veces superior a la inflación causada”, indicó.

Además, mencionó que la emergencia económica pone a la Fábrica de Licores de Antioquia a trabajar para el Gobierno Nacional.

“Este año, solo la Fábrica de Licores, en ves de girarle el hipoconsumo a la Gobernación de Antioquia o a otros departamentos donde vende licor, tiene que girarle el Gobierno Nacional”, sostuvo.

