Gobernadores buscan “tumbar” alza de impuestos al tabaco y los licores

Los 32 gobernadores del país manifestaron que estudian una acción jurídica para frenar lo dispuesto en el Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional aumentó los impuestos al tabaco y a los licores.

Lea también: Gobernadores rechazan nuevos impuestos a licor y tabaco: “se disparará el contrabando”

¿Cuánto aumentó el IVA de los licores?

En relación con el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5% al 19%, los mandatarios señalaron que, mientras la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia, evaluarán la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad.

Según indicaron en un comunicado de la Federación de Departamentos, la medida representa un riesgo para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y la prestación de servicios esenciales como salud, educación y deporte.

Asimismo, los gobernadores solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional y conformarán una comisión representativa. Como voceros fueron designadas las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Foto: Gobernación del Valle. Ampliar

Frente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, los gobernadores exigieron respeto por la institucionalidad que representan y advirtieron que calificarlos como un “mal ejemplo” deslegitima su mandato y desconoce su autoridad.

Le puede interesar: “Aumento del IVA afecta la rentabilidad y viabilidad de las licoreras del país”: ILC de Caldas

Finalmente, pidieron al Gobierno Nacional convocar con carácter urgente Consejos Regionales de Seguridad para evaluar las medidas del Plan Democracia y desplegar acciones de inteligencia que prevengan el constreñimiento, el control territorial, el confinamiento, las zonas vedadas y el favoritismo electoral mediante el uso de las armas.