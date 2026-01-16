Actualidad

Congresista pide investigar a los 17 gobernadores que se rebelaron ante el decreto de emergencia

Desde el Pacto Histórico aseguran que los mandatarios “no están por encima de la ley”.

Alejandro Ocampo | Foto: Cámara de Representantes

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar penalmente y disciplinariamente a los 17 gobernadores que se negaron a aplicar el decreto de emergencia económica.

Según el congresista, esta decisión pone en riesgo el recaudo de $11 billones destinados a programas sociales y servicios públicos, por lo que les pidió a los entes de control actuar con celeridad.

No es una pelea política: es la defensa de la Constitución y del bienestar colectivo. Nadie está por encima de la ley”, dijo.

Y es que, según Ocampo, el decreto expedido por el Gobierno Nacional busca atender una grave crisis fiscal “que amenaza la financiación de sectores esenciales, como los de salud, energía y atención de desastres”.

Su incumplimiento podría configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas”, alertó.

Previamente, desde el Gobierno anunciaron acciones jurídicas contra los gobernadores que no apliquen los decretos de emergencia económica.

