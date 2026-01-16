Congresista pide investigar a los 17 gobernadores que se rebelaron ante el decreto de emergencia

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar penalmente y disciplinariamente a los 17 gobernadores que se negaron a aplicar el decreto de emergencia económica.

Vea aquí: “El camino no es el desacato”: Dian responde a gobernadores en rebelión con emergencia económica

Según el congresista, esta decisión pone en riesgo el recaudo de $11 billones destinados a programas sociales y servicios públicos, por lo que les pidió a los entes de control actuar con celeridad.

“No es una pelea política: es la defensa de la Constitución y del bienestar colectivo. Nadie está por encima de la ley”, dijo.

Lea aquí: “Es un impacto negativo”: gobernadores del Caribe por gravámenes en decreto de emergencia económica

Y es que, según Ocampo, el decreto expedido por el Gobierno Nacional busca atender una grave crisis fiscal “que amenaza la financiación de sectores esenciales, como los de salud, energía y atención de desastres”.

“Su incumplimiento podría configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas”, alertó.

Le puede interesar: Asocapitales será coadyuvante de Medellín para frenar decreto de emergencia económica

Previamente, desde el Gobierno anunciaron acciones jurídicas contra los gobernadores que no apliquen los decretos de emergencia económica.