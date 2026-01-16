Gobernador de Boyacá pide diálogo con MinHacienda para exponer impacto de la emergencia económica

El gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya durante la Asamblea Extraordinaria de Gobernadores en la Federación Nacional de Departamentos / Foto. Suministrada.

Tunja

Muy preocupado se declaró el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya luego de la Asamblea Extraordinaria de Gobernadores se analizó el impacto del decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional para cuadrar caja tras la negativa del Congreso de aprobar la Reforma Tributaria.

Dijo el gobernador Amaya en sus redes sociales que, “espera una reunión muy pronto con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para exponer, a través del diálogo, las graves afectaciones fiscales que este decreto genera en los departamentos, así como el retroceso que representa para la autonomía territorial y la descentralización fiscal”.

Los mandatarios regionales también hablaron de seguridad, la problemática de los peajes en el país y de la situación en Venezuela.

Luego de esa reunión extraordinaria los mandatarios regionales expidieron un comunicado en el que anuncian que, “con el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, estudiarán con carácter urgente el instrumento jurídico idóneo para poner freno a lo dispuesto en el Decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5% al 19%, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia. En este análisis se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte”.

También, “solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional para lo cual conformaron una comisión representativa, designando como voceros a las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; así como a los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar y al presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta”.

Los gobernadores también “pidieron al Gobierno nacional realizar con carácter urgente Consejos Regionales de Seguridad en los que se estudien las medidas que serán incluidas dentro del Plan Democracia, para desplegar acciones contundentes de inteligencia que prevengan el constreñimiento, control territorial, confinamiento, zonas vedadas y favoritismo electoral mediante el uso de las armas”.