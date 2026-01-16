MinHacienda responde a rebelión de gobernadores que dicen que no aplicarán impuesto a licores

MinHacienda responde rebelión de gobernadores que dicen que no aplicarán impuesto a licores

El Ministerio de Hacienda le respondió a los 17 gobernadores que aseguran que no aplicarán el decreto de emergencia económica en sus departamentos, específicamente por el impuesto a los licores.

¿La emergencia económica aumenta el precio del trago?

Y es que recordemos que uno de los decretos de la emergencia económica establece incrementar del 5% al 19% el IVA a los licores, pero el porcentaje superior al 5% no llegaría a las regiones sino a la Nación.

Los mandatarios señalaron que, mientras la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia, evaluarán la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad.

Según indicaron en un comunicado de la Federación de Departamentos, la medida representa un riesgo para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y la prestación de servicios esenciales como salud, educación y deporte.

Por tanto, la cartera de Hacienda aseguró que el decreto “no afecta las rentas de los departamentos”.

“El Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración, por parte de los Departamentos garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”, afirmó.

A ello agregó que las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte.

El MinHacienda advirtió que un estudio del Banco Mundial (Impuestos sanitarios en Colombia, septiembre 2025), un incremento del nivel previsto en el Decreto legislativo 1474 del 2025 no afecta las rentas de los departamentos.

¿Habrá reunión entre los gobernadores y el Gobierno Nacional?

Para hablar del tema, el MinHacienda citó a los gobernadores a una mesa de trabajo el lunes 19 de enero para aclarar inquietudes.

Hay que recordar que con la emergencia económica el Gobierno busca obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales “para afrontar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales”.