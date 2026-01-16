“La renta del cigarrillo y el licor es una renta cedida a los departamentos”: Gobernadora Toro

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, abordó la polémica decisión de varios gobernadores de no acatar la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional, especialmente a lo que respecta a los impuestos a licores y cigarrillos.

La gobernadora enfatizó que esta postura no es un acto de desorden, sino una defensa de los recursos que, constitucionalmente pertenecen a los departamentos y que son vitales para la salud, educación y deporte de los ciudadanos.

Toro explicó que la principal preocupación radica en que la aplicación de la emergencia económica en licores y cigarrillos afectaría directamente la financiación de servicios esenciales: “No vamos a tener recursos ni siquiera para pagar el régimen subsidiado”, afirmó, asegurando que ya es un problema que ya se ve agravado por el contrabando de cigarrillos y licor.

En respuesta a esta situación, la gobernadora aseguró que se están explorando diversas instancias jurídicas. “La primera es que vamos a intervenir ante la Corte Constitucional, pues diciendo de la Corte Constitucional todos los efectos negativos y los impactos negativos que nos generan a las regiones. Eso ya está listo y la federación tendrá que ya instaurar esa instancia. La segunda cosa importante es que vamos a poner tutelas y yo creo que eso es un derecho fundamental, la salud y la educación”, explicó.

Noticia en desarrollo