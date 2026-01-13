Bogotá fortalece atención en salud pública con 38 nuevos servicios

Bogotá D.C

En medio de la crisis que vive el sector de la salud en Colombia y como respuesta para mitigar estos impactos en la capital, la Alcaldía fortaleció su atención pública hospitalaria.

Anunciaron la implementación de 38 nuevos servicios y la modernización de equipos e infraestructuras sostenibles para brindarle a los usuarios una atención de alta calidad.

“Estamos demostrado en este momento y con estos esfuerzos que aún sin reforma a la salud, y sin meternos en esas discusiones, muchas veces ideológicos sobre el sistema, sino en evaluar la integralidad del sistema, la capacidad operativa, la eficiencia en resolver las problemáticas de salud que tiene la gente en la ciudad. Ese es el esfuerzo que está haciendo Bogotá y estamos demostrando con el modelo MAS Bienestar que más de discusiones de ley se requiere es actuar, tomar decisiones, gerenciar e integrarse”, afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Para el primer trimestre de 2026, se tiene prevista la operación de 24 de estos servicios para resolver las necesidades de los usuarios. Siete de estos servicios corresponden a la Subred Sur Occidente, incluido el Centro de Salud 29, que se puso en funcionamiento este 13 de enero y que está ubicado en la localidad de Kennedy.

En la fase inicial, se adquirieron 211 equipos de dotación biomédica, por valor de $8.816 millones de pesos, destinados a la atención de pacientes de ortopedia, cardiología, ginecología, urología, otorrinolaringología y fisiatría.

De ese total, 97 equipos fueron entregados en 2025 y 114 serán entregados en 2026. Estas inversiones impactan directamente a más de 1,1 millones de personas atendidas en las cuatro subredes, especialmente población afiliada a Capital Salud.

“En Bogotá no nos quedamos de brazos cruzados ante la crisis nacional que afecta a los más vulnerables, respondemos con nuevos servicios resolutivos en salud que incorporan moderna infraestructura y tecnología, garantizándole a la gente atención integral en los territorios, acercando servicios especializados a quienes más lo necesitan”, aseguró el secretario de Salud, Gerson Bermont.