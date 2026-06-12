Alcaldía de Bogotá abrió más de 1.000 vacantes de empleo: no requiere experiencia

¡Trabajo sí hay! 190 vacantes Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo: Buscan técnicos y más

La Alcaldía de Bogotá anunció más de 1.000 vacantes de empleo para diferentes grupos poblacionales, sin embargo, el punto a destacar es que no requieren de experiencia profesional para ser contratados.

De acuerdo con la entidad, esta oferta incluye 762 puestos de trabajo que no requieren experiencia laboral, mientras que las otras 425 solicitan solo 6 meses de experiencia certificada.

De este modo, son 1.535 vacantes de empleo que están dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años, mujeres, y personas mayores de 50 años.

1.168 están dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años

1.459 priorizan la participación de mujeres

107 están enfocadas a personas mayores de 50 años.

Sin embargo, la Alcaldía detalla que una misma vacante puede estar disponible para varios grupos poblacionales.

Perfiles

La demanda se concentra en perfiles de educación media y técnica. De estos, 616 están dirigidos a personas con formación media o bachillerato, 485 a perfiles técnicos y 279 a profesionales universitarios.

La vacante tiene disponibles diferentes puestos como:

Operador (a) de tienda

Auxiliar de tienda

Auxiliar de farmacia

Representante de servicio al cliente en call center

Representante de servicio al cliente bilingüe

Regente de farmacia

Auxiliares de odontología

Tecnólogo biomédico

Auxiliares de enfermería

Jefes de enfermería

Auxiliares de bodega

Asesores financieros

Los salarios ofrecidos oscilan entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Asimismo, hay opciones que ofrecen sueldos de dos y hasta cuatro salarios mínimos. Hay algunos cargos de posiciones especializadas que otorgan ingresos de hasta nueve salarios mínimos mensuales.

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“Quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras", detalla la entidad, agregando que si el perfil del candidato se ajusta a las vacantes disponibles la hoja de vida será remitida a las empresas.