Valle del Cauca logra avances históricos en salud con mortalidad materna y enfermedades controladas

El Valle del Cauca cerró el 2025 con avances históricos en salud pública, destacándose por la reducción de la mortalidad materna y neonatal, así como por el control efectivo de enfermedades transmisibles.

Es de resaltar que la mortalidad materna en el departamento es la mitad de la registrada a nivel nacional, mientras que la neonatal se ubica en 7,14 por cada 1.000 nacidos vivos, cifras comparables con países desarrollados.

Estos resultados son fruto del trabajo articulado entre la red hospitalaria, los equipos de salud pública, los municipios y la ciudadanía, como lo mencionó María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle.

➡️ #Salud 💊 | El Valle del Cauca redujo a la mitad la mortalidad materna frente al promedio nacional, no registró muertes por dengue y erradicó la malaria en el municipio de Pradera, consolidando su liderazgo en el país. pic.twitter.com/o1ElHbTdbY — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 5, 2026

Entre los logros más relevantes del año se encuentra la erradicación de la malaria en Pradera en tan solo seis meses y la disminución del dengue gracias a estrategias innovadoras, como la cobertura de lavaderos con pintura para reducir la reproducción del zancudo.