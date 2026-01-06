Valle del Cauca logra avances históricos en salud con mortalidad materna y enfermedades controladas
Entre los logros más relevantes del año se encuentra la erradicación de la malaria en Pradera y la disminución del dengue
El Valle del Cauca cerró el 2025 con avances históricos en salud pública, destacándose por la reducción de la mortalidad materna y neonatal, así como por el control efectivo de enfermedades transmisibles.
Es de resaltar que la mortalidad materna en el departamento es la mitad de la registrada a nivel nacional, mientras que la neonatal se ubica en 7,14 por cada 1.000 nacidos vivos, cifras comparables con países desarrollados.
Estos resultados son fruto del trabajo articulado entre la red hospitalaria, los equipos de salud pública, los municipios y la ciudadanía, como lo mencionó María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle.
Entre los logros más relevantes del año se encuentra la erradicación de la malaria en Pradera en tan solo seis meses y la disminución del dengue gracias a estrategias innovadoras, como la cobertura de lavaderos con pintura para reducir la reproducción del zancudo.