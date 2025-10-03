Capital Salud eliminó el 80% de las autorizaciones para medicamentos

Audifarma es el dispensario oficial de los afiliados de la EPS Salud total en la capital de Caldas.

En un comunicado emitido por Capital Salud EPS-S, la entidad informó que se va a realizar la eliminación del 80% de tramites de autorización que antes se requerían para reclamar los medicamentos, lo que implicaba un proceso más largo y demorado para los usuarios.

Marcela Brun Vergara, gerente general de Capital Salud, expresó que los usuarios “ya no tendrán que ir hasta un punto de atención, y de ahí, hasta Audifarma a reclamar sus medicamentos”, esto representa la agilización en los procesos de entrega de los productos farmacéuticos.

Sin embargo, explicó que no todos los medicamentos entran dentro en este nuevo panorama. Algunos medicamentos conservan este proceso de acercarse hasta el punto de atención, esto sería para “algunos casos excepcionales, como, por ejemplo, aquellos medicamentos que han sido prescritos a través de Mipres, también aquellos medicamentos controlados” afirmó Marcela Brun.

Puede consultar a través de la página web oficial de Capital Salud el listado de medicamentos que se podrán reclamar sin necesidad de autorización ingresando el nombre de su fármaco.

Más cambios implementados

De igual manera, Capital Salud también anuncia que ya empezó el funcionamiento de más puntos cercanos a la ciudadanía, ampliando su red de entrega de medicamentos con 9 farmacias Audifarma en los siguientes sectores:

Avenida Ferrocarril.

Bosa.

Ciudad Tunal.

Gaitán.

La Calleja.

Restrepo.

San Cristóbal.

Timiza.

Soacha.

Puede encontrar La dirección y los horarios de estas redes a través de los portales y líneas telefónicas oficiales de Capital Salud EPS-S.