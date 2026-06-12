Nuevo sicariato este viernes en el norte de Bogotá: hay dos fallecidos y un herido

Este viernes, 12 de junio, se registró un nuevo hecho de violencia en Bogotá, luego de que se registrara un sicariato en el Norte. El hecho ocurrió exactamente en el barrio Prado Pinzón, en la localidad de Suba, y dejó 3 personas involucradas: 2 muertos y 1 herido.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, se registró el homicidio y además una persona terminó herida con armada de fuego en una de sus piernas. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial y en este momento se encuentra siendo atendida.

Adicionalmente, una de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos reacciona en contra de los sicarios, accionando un arma de fuego, pero impacta a una tercera persona la cual se encontraba pasando por el sitio. Esa persona es lesionada también y trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente fallece.

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“Como resultado de esta situación, tenemos dos personas que pierden la vida y tenemos una persona lesionada. Ya la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de las capacidades en investigación criminal e inteligencia con el fin de identificar y determinar a las personas que causaron estos hechos para dar con su pronta captura”, dijo el teniente coronel Julio Botero, comandante de Policía de Suba.

Por estos hechos, TransMilenio informó que la estación Calle 142 dejó de prestar servicio en sentido sur-norte por el procedimiento de la Policía. Sin embargo, sobre las 5:20 p.m. finalizó el procedimiento y la flota retomó su operación de manera habitual.