Conozca un destino top en Cundinamarca para celebrar el Día del Padre: queda cerca de Bogotá

El tercer domingo de junio de cada año se celebra el Día del Padre, una fecha importante para las familias colombianas. Aunque este año cae el 21 de junio, se celebrará durante este fin de semana teniendo en cuenta que ese día se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.

Cundinamarca tiene un destino top para celebrar esta importante fecha: la Mina de Sal de Nemocón. Este año, en honor a la fiebre futbolera que vive el país por el mundial, la mina ha diseñado una iluminación escénica temática con los colores de Colombia, convirtiendo el recorrido subterráneo en un tributo visual al orgullo nacional.

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En ese sentido, los visitantes encontrarán un escenario inmersivo donde los espejos de sal se entrelazan con una puesta en escena lumínica. Además, la Mina de Sal de Nemocón lanza su ‘Polla Mundialista virtual’ a través de sus redes sociales. La dinámica premia el conocimiento futbolístico de los visitantes de la siguiente manera:

Si se acierta el marcador exacto del partido se lleva pases de cortesía para visitar la mina.

Si se acierta al ganador del encuentro obtiene un 20% de descuento en el valor de sus entradas.

“Queremos que los padres vivan una jornada especial, conectando la emoción del deporte con la magia de nuestra mina. La iluminación temática con los colores de nuestra selección y la interacción digital hacen de Nemocón el plan perfecto para compartir en familia este domingo”, dijo Jorge Alberto Salgado, gerente de la Mina de Sal de Nemocón.