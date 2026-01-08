Es un paso clave para la conectividad: Galán celebra luz verde a ampliación de la Autopista Norte

Por medio de sus redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la aprobación de la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, una ampliación de la Autopista Norte de Bogotá entre las calles 191 y 245.

“Buenas noticias para la movilidad y el desarrollo regional. Agradecemos a la ANLA por el otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto Accesos Norte 2, un paso fundamental para mejorar la conectividad de Bogotá con la región”, dice el mandatario local.

Además, aclara que desde la Alcaldía de Bogotá se adelanta un trabajo técnico “riguroso y responsable, participamos en todos los espacios convocados por el Gobierno Nacional”, insiste Carlos Fernando Galán.

“Una vez recibamos la comunicación oficial de esta decisión, revisaremos de manera detallada las condiciones establecidas”, dice por medio de X y añade que este proceso se realiza “con el fin de que permitan la ejecución efectiva del proyecto y el inicio oportuno de las obras”.