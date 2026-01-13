Quejas por fallas en el sistema de salud aumentaron 30%: estas son las EPS con más reportes

Imagen de referencia de paciente en un hospital. / kupicoo

SALUD

Las fallas en la entrega de medicamentos y demoras en la atención en salud en diferentes regiones del país se ven reflejadas en el aumento de las PQRDS.

De acuerdo con la Superintendencia de Salud , en el último periodo se pasó de 322,03 a 420,83 reclamos por cada 10.000 afiliados en un año, lo que representa un aumento del 30,68 %.

“Este comportamiento confirma que el aumento de los reclamos de los usuarios constituye un fenómeno sistémico y estructural, asociado a las tensiones propias del modelo de salud”, indicó la Superintendencia.

¿Cuáles son las EPS con más quejas?

Por cada 10 mil habitantes estas son las EPS con mayor número de quejas en el último año: