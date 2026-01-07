Usuarios con VIH afiliados a Salud Total en el Atlántico están sin medicamentos

La Fundación Arenosa Vive Fundarvi, organización barranquillera con 24 años de trayectoria en la defensa de los derechos de personas que viven con VIH en Colombia, alertó sobre la interrupción desde hace dos semanas en la entrega de medicamentos esenciales para este grupo poblacional, generando riesgo para su salud y calidad de vida.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Heriberto Mejía, director de Fundarvi, explicó que, aunque los medicamentos existen y los laboratorios los surten a farmacias y droguerías, algunas EPS no cumplen con su obligación de entregarlos a tiempo a los pacientes.

“Habían citas para fin de año para los pacientes del programa de VIH de la IPS Virrey Solís en Barranquilla, y de un momento a otro empezaron a cancelar todas las citas sin ninguna razón sustentable. Estas cancelaciones de citas conllevan a que los pacientes y las pacientes que son monitoreados mensualmente, porque es un control, es un programa de atención integral y enfermedad crónica tratable que define que debe haber monitoreo mensual y entrega también de medicamentos mensualmente”, dijo.

Ante esta situación, los pacientes han recurrido a fundaciones y organizaciones sociales para recibir medicamentos en donación, aunque la Fundación Fundarvi, debido a los altos costos de tratamientos con medicamentos antirretrovirales que pueden costar entre 800.000 y 900.000 pesos por frasco.

Le puede interesar: Homicidios en Soledad: en menos de 20 horas fueron asesinadas 5 personas

Heriberto Mejía hizo un llamado urgente a la Superintendencia de Salud y a las EPS para garantizar la entrega oportuna de los medicamentos.