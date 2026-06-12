190.000 viajeros se movilizarán a través de la Terminal de Transporte de Bogotá este puente festivo

Este fin de semana inició el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, en Neiva, y la 64ª Feria Nacional de la Ganadería, en Montería. Además, miles de estudiantes ya salieron a vacaciones de mitad de año. En ese sentido, es una fecha de vital importancia para el sector transporte.

La Terminal de Transporte de Bogotá anunció que, junto a 85 empresas aliadas a la operación, se encuentra lista para movilizar a 190.000 viajeros durante este puente festivo del Sagrado Corazón entre el 12 y el 15 de junio. Adicionalmente, está preparada para la temporada de vacaciones.

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Además de Neiva y Montería, los destinos más solicitados para este fin de semana son Girardot, Sogamoso, Ibagué, Cali y Fusagasugá. Se proyecta que el día de mayor flujo vehicular y de pasajeros sea el sábado 13 de junio, jornada en la que se estima la salida de más de 63.000 usuarios desde las sedes Salitre, Norte y Sur.

El gerente de La Terminal de Transporte, Rafael González, recordó la importancia de viajar legal y seguro. Asimismo, hizo una invitación especial a los viajeros que se dirigen hacia los Llanos Orientales para que utilicen el punto de embarque autorizado en el sector de Yomasa.

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“Para este festivo, nuestro punto en Yomasa operará el viernes de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., y el sábado y domingo desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Cuando los usuarios toman el transporte dentro de nuestras sedes y puntos autorizados, garantizan un servicio seguro, con vehículos revisados y conductores certificados”, dijo González.

Durante el puente también habrá acciones como verificación de antecedentes y documentación, control permanente en zonas operativas para garantizar el cumplimiento de protocolos de seguridad, operativos de inspección en al servicio de transporte en zona de taxis y actividades de control y seguimiento a personal flotante.

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“Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros usuarios. En un trabajo articulado con entidades del Distrito, la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y personal de vigilancia garantizaremos espacios seguros para que los colombianos se conecten con más de 600 destinos nacionales”, agregó el gerente.