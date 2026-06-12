Perimetral de Oriente será revertida en medio de protestas por el estado de la vías (Foto: Cortesía INVÍAS)

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que este 12 de junio se llevará a cabo el proceso de reversión del proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB), luego de la terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 002 de 2014, decisión adoptada tras un fallo de un tribunal arbitral internacional.

La medida busca garantizar una transición ordenada de la infraestructura vial hacia las entidades responsables de su administración, conservación y gestión. Los corredores serán entregados al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera.

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¿Qué medidas se han tomado?

Como parte del proceso, la ANI adelantó mesas técnicas, recorridos de verificación y actividades de coordinación con el INVÍAS, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), autoridades departamentales y alcaldías municipales para garantizar una entrega organizada y con claridad sobre las responsabilidades futuras.

Durante las inspecciones se identificaron puntos críticos en las unidades funcionales 4 y 5 del corredor vial. Frente a esta situación, se definieron intervenciones prioritarias para mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad y transitabilidad para los usuarios.

Protestas e inconformidades

La reversión del proyecto se produce en medio de inconformidades de algunas comunidades por el estado de ciertos corredores viales. El día de hoy viernes en horas de la mañana, habitantes protestaron por la falta de arreglo y realizaron el cierre de la vía Cáqueza–Choachí, exigiendo soluciones frente al deterioro de la carretera y reclamando acciones de la concesionaria encargada del corredor.

De acuerdo con las autoridades, para las 2:00 de la tarde fue programada una mesa de trabajo con las entidades competentes para analizar la problemática y definir posibles soluciones que permitan atender las peticiones de la comunidad y restablecer la movilidad en la zona.

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“El proceso de reversión constituye una etapa contractual e institucional que permite transferir formalmente los corredores a las entidades que tienen competencia sobre su administración, conservación y gestión”, señaló Óscar Torres, presidente de la ANI.

La entidad indicó que continuará informando sobre los avances de la reversión y las responsabilidades que asumirán las entidades receptoras, en un proceso que busca garantizar la continuidad de la operación y el mantenimiento de la infraestructura vial de Cundinamarca.