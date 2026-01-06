Más de 78 municipios de Antioquia fortalecen su atención en salud con apoyo especializado Foto: Gobernación de Antioquia

Antioquia

Contigo Antioquia, una estrategia departamental que busca reducir las barreras de acceso a servicios médicos y evitar traslados innecesarios de pacientes a las principales ciudades.

Uno de los componentes clave ha sido la implementación de módulos de telesalud en más de 65 puestos de salud del departamento. Desde estos centros, auxiliares de enfermería y médicos generales pueden consultar en tiempo real con especialistas, a través de una mesa de ayuda que opera desde la Universidad de Antioquia, lo que ha permitido resolver casos sin necesidad de remisiones.

"Estamos cerrando brechas sin destruir el sistema de salud y mejorando la calidad de vida de nuestros antioqueños”, señaló Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud e Inclusión Social del Departamento.

Durante 2025, el programa desarrolló dos fases que permitieron capacitar a personal de salud en los municipios y brindar acompañamiento permanente de médicos especialistas en áreas como urgentología, psiquiatría, medicina interna, pediatría, obstetricia y toxicología.

Para 2026, la Gobernación de Antioquia anunció el inicio de la tercera fase del programa, enfocada en la atención de enfermedades cardiocerebrovasculares, una de las principales causas de mortalidad en el departamento y en el mundo.