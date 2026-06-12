¡Atención, viajeros! Está cerrada la vía al Llano por protestas en Cáqueza

Este viernes, 12 de junio, se registra cierre total en la vía al Llano por manifestaciones de ciudadanos en Cáqueza. Quienes protestas exigen a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) respuestas tras confirmarse el proceso de reversión del proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca (POB).

La ANI confirmó este viernes la terminación anticipada del contrato de concesión No. 002 de 2014. De acuerdo con la entidad, la medida busca garantizar una transición ordenada de la infraestructura vial hacia las entidades responsables de su administración, conservación y gestión.

En ese sentido, la ANI informó que los corredores serán entregados al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de La Calera. Sin embargo, está decisión ha generado molestia entre la comunidad, la cual exige que la vía sea terminada en el menor tiempo posible.

“La comunidad de Oriente estamos con un cierre total en la vía del Llano. El tema principal es la llamada Perimetral de Oriente, una vía que concesionaron en el año 2014 y la dejaron abandonada durante 12 años”, aseguró a Caracol Radio Alcira Torres, veedora de la vía.