Nuevo golpe al gobierno Petro: Senado hunde la reforma a la salud

Bogotá, Diciembre 16 de 2025.La Comisión Séptima del Senado archivó la reforma a la salud con 8 votos a favor y 5 en contra.(Colprensa – Catalina Olaya)

La Comisión Séptima del Senado archivó este martes, 16 de diciembre, la reforma a la salud con 8 votos. El proyecto de reforma del gobierno de Gustavo Petro aún tiene el camino de la apelación que presentó el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz Plata.

La plenaria ahora deberá someter a votación esta apelación y en caso de aprobarse, enviar la reforma a la salud a otra de las comisiones para que vuelva a darse el trámite. El Gobierno espera que la plenaria del Senado de la República escoja otra comisión.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la no aprobación de la reforma a la salud deja intacto el sistema actual, frustrando la implementación de una atención primaria fuerte desde los territorios y el control a los incentivos perversos que concentran el dinero en pocos actores, mientras los pacientes siguen esperando.

“El Gobierno fue claro y transparente: la reforma tenía respaldo fiscal a 10 años, aumentos históricos de la UPC y recursos permanentes para el sector. Como lo advirtió el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el problema no es la plata: es la opacidad, el mal manejo y un modelo que permite que los recursos se queden en intermediarios y no lleguen a la gente”.

Al respecto la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, señaló que el proyecto estaba desfinanciado en “cerca de 26 billones de pesos, 7 puntos del PIB, ¿qué genera esto? Pérdida de vidas, ausencia de tratamientos y medicamentos.

5 votos por el No y 8 votos por el Sí

Los senadores que hundieron el proyecto fueron: Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Norma Hurtado, de La U; Ana Paola Agudelo, del Mira; Nadia Blel, del Partido Conservador; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; y Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente.

“Se sigue salvando la salud y vida de los colombianos de esta nefasta Reforma a la Salud. Hoy lo que se ha llevado a cabo es un acto de responsabilidad con la nación colombiana”, aseguró el senador Henríquez.

Los cinco votos a favor de salvar el proyecto fueron de: Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, de su partido, el Pacto Histórico; Fabián Díaz, de la Alianza Verde; y de Ómar de Jesús Restrepo, de Comunes.

“No vamos a descansar de seguir insistiendo en la necesidad de esta reforma”: Peralta

La senadora Martha Peralta aseguró que, la comisión anterior no mostró voluntad para solucionar la crisis del sistema de salud. Se argumenta que no hubo voluntad de proteger los derechos de los colombianos ni de garantizar el derecho fundamental a la salud, y que “imperó el negocio de la EPS”.

Lamentó que, mientras se pierde tiempo en el debate, hay vidas en riesgo, medicamentos que no se entregan y falta de garantías para el personal de salud. El ministro de Hacienda y el ministro de Salud estuvieron presentes, pero, según el gobierno, “escucharon lo que quisieron y no quisieron aprobar la reforma a la salud”. Se afirmó que el aval fiscal y la financiación del nuevo sistema de salud no dependían de la ley de financiamiento.

La senadora indicó que no descansarán de seguir insistiendo en la necesidad de esta reforma y esperan que el tema vaya a una comisión “más empática con los colombianos”. Sin embargo, se señaló que la apelación se resolvería en la siguiente legislatura, ya que no hay tiempo en la actual.