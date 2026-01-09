Salario mínimo 2026: ¿Cuánto quedó la quincena con el aumento del 23% definido por Petro?

Desde el 1 de enero entró en vigencia el salario mínimo para el año 2026 tras la sanción del Decreto 1469 de 2025 por parte del presidente Gustavo Petro. Este definió un aumento del 23%, lo que dejó la cifra final en 2 millones de pesos, sumando el auxilio de transporte.

A raíz de este alza, el salario mínimo por sí solo tendrá un valor de 1.750.905 pesos. Mientras que el auxilio de transporte se incrementó hasta los 249.095 pesos. Esto beneficia directamente a millones de colombianos que reciben esta cifra en el pago mensual de su sueldo.

El pago del salario mínimo, así como de cualquier sueldo en general, se puede realizar de forma quincenal o mensual, dependiendo de la disposición que tenga cada empleador. En el caso del primero, el dinero se debe consignar en la cuenta de nómina de cada trabajador a más tardar los 15 y 30 de cada mes. Sin embargo, la ley establece un plazo máximo de cuatro días hábiles después de estas fechas para tal fin.

Si bien existe la creencia cotidiana de que en una quincena se paga la mitad del sueldo base y en la segunda se cancela el restante, este valor puede cambiar dependiendo de los aportes que el trabajador realiza en salud y pensión. Asimismo, si este se incapacita por más de dos días durante el mes, el salario se verá afectado por la consignación que realiza su respectiva EPS.

¿Cuándo recibirá de quincena un trabajador si gana un salario mínimo?

En primer lugar, si un trabajador gana un salario mínimo y además recibe su pago de forma quincenal, su sueldo base será de 875.452, considerando que la cifra se divide a la mitad. Además, el auxilio de transporte se consignará por una cifra de aproximadamente 124.548 pesos, siempre y cuando haya laborado los 15 días completos.

La suma de ambos conceptos equivale a un millón de pesos. Sin embargo, al empleado se le hace un descuento del 4% para el pago de salud y pensión. En este caso, este valor es de 35.018 pesos por cada uno de estos conceptos, tomando el salario base que se le paga cada quincena (875.452 pesos).

En ese orden de ideas, el trabajador recibirá una cifra final de 929.963 pesos en el pago de su quincena, lo que significa que el saldo pasa a ser de 1.859.927 pesos en el mes. Para ello, es importante que la persona no tenga ausencias ni se incapacite durante este período de tiempo para que se le realice este pago.

¿Cuál ha sido el mayor aumento del salario mínimo en Colombia?

Si bien el aumento del 23% en el salario mínimo fue muy considerable, este no se convirtió en el más alto en la historia de Colombia. Este tuvo lugar en el año 1989, cuando fue sancionado por el entonces presidente Virgilio Barco mediante el Decreto 2662 de 1988, con un ajuste del 27%.

De acuerdo a las cifras del Dane, unos 2,4 millones de colombianos ganan un salario mínimo. Sin embargo, hay otros 11,38 millones que reciben menos de esa cifra en su pago mensual.