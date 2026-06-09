Las vitrinas físicas toman fuerza en el país: Se han vendido más de 73.000 vehículos en 2026

El mercado automotor sigue tomando fuerza. De acuerdo con cifras de Fenalco y la Andi, durante el primer trimestre del 2026 se vendieron 73.659 vehículos nuevos en el país. Esto teniendo en cuenta varios factores como: nuevos competidores, crecimiento en la oferta de tecnologías híbridas y eléctricas, y una demanda que transforma el sector.

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Sin embargo, algo ha destacar es que este auge también se ha generado por algunos cambios en la forma en que los consumidores buscan información antes de tomar una decisión de compra.

Si bien las plataformas digitales siguen siendo una de las principales herramientas de consulta, diferentes actores del mercado están fortaleciendo espacios físicos para complementar el proceso de elección, lo que finalmente genera mayor confianza a los compradores.

Desde el sector señalan que el crecimiento de la oferta ha incrementado la necesidad de contar con información clara sobre el estado de los vehículos, sus antecedentes y las condiciones de financiación disponibles, especialmente en el segmento de usados.

En ese contexto, han surgido iniciativas que buscan combinar las ventajas de los ecosistemas digitales con la posibilidad de revisar físicamente los vehículos antes de concretar una compra. Una de ellas es VitrinaYa, un espacio inaugurado recientemente en el centro comercial El Edén, en Bogotá, donde los usuarios pueden conocer vehículos y motocicletas previamente certificados.

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Sobre esta tendencia, Catalina Prieto, CEO de CarroYa, afirmó que “este es un mercado cada vez más dinámico, los usuarios necesitan información clara y vehículos verdaderamente verificados. Con VitrinaYa queremos ofrecer una experiencia que combine la eficiencia de lo digital con la tranquilidad de ver y validar el vehículo físicamente”.