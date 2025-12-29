¿Cuándo se oficializa el salario mínimo 2026 en Colombia? Fecha y hora del anuncio de Petro

La incertidumbre para millones de trabajadores colombianos está cerca de terminar. Tras el fracaso de las negociaciones entre las centrales obreras y los gremios empresariales el pasado 15 de diciembre, quienes no lograron ningún acuerdo y sus propuestas evidenciaron una brecha enorme, la decisión final sobre el incremento del salario mínimo para 2026 ha quedado, una vez más, en manos del presidente Gustavo Petro.

Aunque cada día surgen rumores nuevos sobre la cifra definitiva, todo parece indicar que quienes más festejaran el aumento serán, precisamente, los trabajadores, pues en un inicio se habló de un posible incremento del 11%, la cifra, a día de hoy, sería del 23%, un número que sería histórico para el país y más en el marco del final del gobierno actual.

Ahora la pregunta que todos se hacen es, ¿cuándo se hará oficial el anuncio? De acuerdo a la Ley 278 de 1996, el Gobierno Nacional tiene como plazo máximo el 30 de diciembre para expedir y firmar el decreto que fija el incremento salarial y el auxilio de transporte.

Históricamente, los mandatarios suelen hacer el anuncio oficial a través de una alocución presidencial o rueda de prensa en la Casa de Nariño entre el 29 y el 30 de diciembre, generalmente en horas de la mañana o al mediodía, para permitir que el decreto sea publicado en el Diario Oficial antes de la medianoche del día 30.

¿Cuándo se oficializa el salario mínimo 2026 en Colombia?

Aunque el Gobierno tiene plazo máximo hasta este martes 30 de diciembre a medianoche, de acuerdo a la información que pudo conocer la periodista de Caracol Radio, Diana Saray, finalmente el anuncio se haría este mismo lunes 29 de diciembre a las 7:00 P.M. en una alocución presidencial, que, según rumores, ya estaría pregrabada.

Es por esta razón que se habría filtrado un documento que asegura que el aumento será del 23%, lo que implicaría que el salario mínimo para el 2026 quede en $1.750.905, es decir, tendría un incremento de $327.405, y este ajuste también aplicaría al auxilio de transporte, por lo que el total sería de $1.996.905.

El borrador del decreto y el “Salario Vital”

Fuentes cercanas al Ministerio del Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, han confirmado que la gran novedad de este año no es solo la cifra, sino el enfoque. El Gobierno ha puesto sobre la mesa el concepto de “Salario Mínimo Vital”, alineándose con recomendaciones de la OIT, aunque el Ministro de Hacienda ha mantenido prudencia fiscal.

¿Por qué no hubo acuerdo entre las partes?

La mesa de concertación se levantó sin “humo blanco” debido a la distancia entre las propuestas:

Centrales Obreras: Exigían un aumento cercano al 16%, argumentando la pérdida de poder adquisitivo y el costo de vida.

Exigían un aumento cercano al 16%, argumentando la pérdida de poder adquisitivo y el costo de vida. Empresarios: Sugirieron un techo técnico del 7,2% al 7,5%, basándose en la inflación proyectada y la productividad.

¿Qué esperar del anuncio de Petro?

Se anticipa que el presidente Petro utilice el anuncio no solo para dar la cifra, sino para defender su política de recuperación del poder adquisitivo real. Es probable que la alocución se centre en:

El porcentaje de aumento del básico. El ajuste del auxilio de transporte. La desindexación de servicios (para que el aumento no se lo “coma” la inflación de 2026).

