Así quedó el salario mínimo 2026 para los empleados domésticos tras el aumento decretado por Petro

Desde el pasado 1 de enero entró el vigencia el salario mínimo en Colombia para el año 2026 tras la expedición del Decreto 1469 de 2025 por parte del presidente Gustavo Petro. Este tuvo un aumento del 23,7% con respecto al año anterior, lo que estableció la cifra final en 2 millones de pesos, sumando el auxilio de transporte.

Según indica el Dane, Colombia cuenta con 23,71 millones de personas ocupadas hasta 2025. Entre ellas, unos 2,40 millones reciben un salario mínimo al mes. Mientras que otros 11,38 millones ganan menos de esta cifra.

Evidentemente, el aumento del salario mínimo beneficia a un grupo numeroso de personas que reciben este pago en su nómina mensual, incluyendo los empleados domésticos, quienes también verán un incremento significativo al momento de cobrar su sueldo por parte de sus empleadores.

¿Cómo queda el salario mínimo para los empleados domésticos?

Frente a la remuneración que reciben los trabajadores domésticos en Colombia, el artículo 11 de la Ley 1595 de 2012 establece lo siguiente:

“Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo”.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo definido por el gobierno Petro, a este grupo de trabajadores también les corresponde el pago de 1.750.905 pesos como sueldo básico. Sin embargo, este se incrementará a los dos millones sumando el auxilio de transporte (246.095 pesos) que rige para este año 2026. Sin embargo, este último solamente aplica si no vive en el mismo sitio de trabajo.

El sueldo no solamente aplica para quienes se desempeñan a tiempo completo, sino también para quienes están por días o jornadas parciales. En este caso, el pago se realizará de forma proporcional al tiempo en que se haya desempeñado durante el mes.

¿Cómo funciona para quienes trabajan por días?

Con el aumento del salario mínimo, el pago diario quedó establecido en 58.363 pesos. Mientras que el auxilio de transporte está por unos 8.303 pesos, teniendo en cuenta este mismo criterio. En este caso, un trabajador doméstico recibirá un total de 66.700 pesos si se suman ambos conceptos y además si debe movilizarse para desempeñarse en el sitio determinado por su empleador.

Por ejemplo, si durante enero de 2026 un trabajador doméstico únicamente realizó sus labores los días lunes, miércoles y viernes, recibirá un sueldo de aproximadamente 800.000 pesos al finalizar el mes contando el sueldo base y el auxilio de transporte.

¿Cómo queda el pago de prestaciones sociales para los trabajadores domésticos?

Al igual que todo trabajador en Colombia, quienes realizan labores domésticas también deben aportar el 4% de su sueldo para salud y pensión. Mientras que el porcentaje restante lo asume directamente el empleador.

Si se toma en cuenta el ejemplo anterior, el empleado deberá asumir un total de 64.000 pesos para llevar a cabo estos aportes, es decir, 32.000 para salud y otros 32.000 para pensión.