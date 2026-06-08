🔴EN VIVO Nacional vs. Junior: siga acá el minuto a minuto y la transmisión del partido

Atlético Nacional afrontará este lunes uno de los retos más importantes de la temporada cuando reciba a Junior de Barranquilla en el partido de vuelta de la gran final de la Liga . Tras la derrota por 3-0 en el encuentro de ida, el equipo dirigido por Diego Arias necesita una remontada épica para conquistar su estrella número 19. La misión no será sencilla, aunque el conjunto antioqueño se aferra a su fortaleza en el Atanasio Girardot, donde ha mantenido un rendimiento sobresaliente durante toda la campaña.

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El respaldo de su afición y los antecedentes juegan a favor del cuadro verdolaga. Nacional ya sabe lo que es remontarle una final a Junior, luego de conseguirlo en las definiciones de 2014 y 2015. Además, llega con una extensa racha de partidos sin perder como local en liga, un factor que alimenta la ilusión de sus seguidores y que convierte al Atanasio en un escenario determinante para la definición del campeonato.

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Por su parte, Junior aterriza en Medellín con la tranquilidad que otorga una ventaja de tres goles y con la posibilidad de alcanzar un nuevo título liguero. Sin embargo, el conjunto barranquillero no se confía y es consciente de que aún quedan 90 minutos por disputar. Los dirigidos por Alfredo Arias buscarán administrar la diferencia y aprovechar los espacios que pueda dejar Nacional en su afán ofensivo, en una final que promete emociones y que definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano.

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