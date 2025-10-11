Histórico del salario mínimo en Colombia: En qué año ha subido más y cuál fue el porcentaje

Como es habitual, cada fin de año se discute el aumento del salario mínimo en Colombia a partir de las mesas de negociación que sostienen el gobierno, los empresarios y las centrales obreras con el objetivo de definir el valor del sueldo básico que regirá durante los próximos 12 meses.

De acuerdo con las cifras del DANE, hasta agosto de 2025 había un total de 22,3 millones de personas que se desempeñan laboralmente en el país. Entre ellas, hay un 45,7% que gana menos de un salario mínimo, lo que equivale a algo más de 10 millones de trabajadores. Mientras que otro 38,1% recibe hasta dos salarios mínimos (2.847.000 pesos para el año 2025).

Uno de los factores que determina el incremento del salario mínimo para el próximo año es la cifra de inflación, la cual se ubicó en un 5,18% en septiembre de 2025, de acuerdo a las cifras del DANE. A esto se le suman unos puntos porcentuales atribuidos a la productividad que también entran en discusión durante los encuentros entre las partes involucradas.

Si bien en los últimos años se han registrado un aumento de dos dígitos en la cifra del salario mínimo, ninguno de ellos llegó a ser el más alto en la historia de Colombia. De hecho, este tuvo lugar en el año 1989, donde se fijó un ajuste del 27% para dejar el sueldo básico con un valor diario de 1.085 pesos con 32 centavos, lo que representó una suma de 32.560 pesos al mes.

¿Cómo se fijó este aumento?

Durante el año 1988, el salario mínimo en Colombia tuvo un valor diario de 854,58 pesos (25.637 pesos al mes). Al final del mismo, la cifra de la inflación estuvo en un 28,12%, lo que favoreció un incremento elevado tras la sanción del entonces presidente Virgilio Barco.

Por aquel entonces, no existían mesas de concentración para definir la cifra que regiría para el próximo año, algo que se comenzó a implementar desde finales de 1996. Por lo tanto, el mandatario de turno tenía la facultad de realizar el ajuste salarial. En este caso, Barco lo sancionó mediante el Decreto 2662 de 1988.

¿Qué factores se consideran para el aumento del salario mínimo?

Según indica el artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo, hay algunos factores a considerar para el aumento del salario mínimo. Estos son:

Costo de vida

Modalidades de trabajo

Capacidad económica de las empresas y empleadores

Condiciones de cada región

Actividad económica

En cuanto a los trabajadores de campo, la norma también señala que el incremento debe fijarse teniendo en cuenta las facilidades que brinda el empleador en aspectos como la habitación, los cultivos, comestibles y cualquier circunstancia que pueda disminuir el costo de vida.

Cabe recordar que, en caso de que las partes negociadoras no logren un acuerdo frente al aumento del salario mínimo para el año entrante, este será establecido por el presidente. Esto sucedió el pasado 24 de diciembre, cuando Gustavo Petro sancionó el alza en un 9,5% mediante el Decreto 1572 de 2024.