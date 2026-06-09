Baja el precio del café en Colombia: Así cotiza el 9 de junio de 2026 según la FNC

El café es uno de los productos que más se comercializan en Colombia, siendo el grano más reconocido a nivel mundial por su gran producción y sabor.

La Federación Nacional de Cafeteros es la entidad encargada de publicar el reporte diario del precio del grano en Bogotá y diferentes ciudades del país.

Puede leer: Elecciones en el exterior, ¿cuándo inician? Día y hora para votar en segunda vuelta 2026

Este informe ofrece a los cafeteros del país una garantía de compra con respecto al precio base calculado con la cotización de cierre de la bolsa de Nueva York, la tasa de cambio del día y el diferencial para el café colombiano.

Le puede interesar: Cómo saber la fecha exacta de su declaración de renta en 2026: Consulte con su número NIT

Precio del café hoy, 9 de junio del 2026

Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este martes 9 de junio. El valor se ubicó en $2,005,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 5 de junio, cuando el precio se situó en los $2,017,000 pesos por carga.

En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.

También le puede interesar: Mundial de fútbol 2026: ¿cuántos colombianos saldrán del país para asistir a los partidos?

Así se cotiza el café en las diferentes ciudades de Colombia hoy, martes 9 de junio.

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo del cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización; según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

ARMENIA: Carga: 2,005,500 // Kilo: 16,044 // ARROBA: 200,550

Carga: 2,005,500 // Kilo: 16,044 // ARROBA: 200,550 BOGOTÁ: Carga: 2,004,250 // Kilo: 16,034 // ARROBA: 200,425

Carga: 2,004,250 // Kilo: 16,034 // ARROBA: 200,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,003,875 // Kilo: 16,031 // ARROBA: 200,388

Carga: 2,003,875 // Kilo: 16,031 // ARROBA: 200,388 BUGA: Carga: 2,006,250 // Kilo: 16,050 // ARROBA: 200,625

Carga: 2,006,250 // Kilo: 16,050 // ARROBA: 200,625 CHINCHINÁ: Carga: 2,005,375 // Kilo: 16,043 // ARROBA: 200,538

Carga: 2,005,375 // Kilo: 16,043 // ARROBA: 200,538 CÚCUTA: Carga: 2,003,375 // Kilo: 16,027 // ARROBA: 200,338

Carga: 2,003,375 // Kilo: 16,027 // ARROBA: 200,338 IBAGUÉ: Carga: 2,004,625 // Kilo: 16,037 // ARROBA: 200,463

Carga: 2,004,625 // Kilo: 16,037 // ARROBA: 200,463 MANIZALES: Carga: 2,005,375 // Kilo: 16,043 // ARROBA: 200,538

Carga: 2,005,375 // Kilo: 16,043 // ARROBA: 200,538 MEDELLÍN: Carga: 2,004,625 // Kilo: 16,037 // ARROBA: 200,463

Carga: 2,004,625 // Kilo: 16,037 // ARROBA: 200,463 NEIVA: Carga: 2,003,750 // Kilo: 16,030 // ARROBA: 200,375

// Kilo: 16,030 // ARROBA: 200,375 PAMPLONA: Carga: 2,003,500 // Kilo: 16,028 // ARROBA: 200,350

Carga: 2,003,500 // Kilo: 16,028 // ARROBA: 200,350 PASTO: Carga: 2,003,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 200,350

Carga: 2,003,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 200,350 PEREIRA: Carga: 2,005,375 // Kilo: 16,043 // ARROBA: 200,538

Carga: 2,005,375 // Kilo: 16,043 // ARROBA: 200,538 POPAYÁN: Carga: 2,005,625 // Kilo: 16,045 // ARROBA: 200,563

Carga: 2,005,625 // Kilo: 16,045 // ARROBA: 200,563 SANTA MARTA: Carga: 2,007,125 // Kilo: 16,057 // ARROBA: 200,713

Carga: 2,007,125 // Kilo: 16,057 // ARROBA: 200,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,004,750 // Kilo: 16,038 // ARROBA: 200,475

Puede leer: ¿Va a ir a México para el Mundial 2026? Ojo, este trámite es fundamental para evitar restricciones.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: