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09 jun 2026 Actualizado 15:14

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Abelardo de la Espriella descartó dolarizar economía de Colombia: “es complejo”

A pesar de que aseguró que le gusta la idea de la dolarización de Colombia, reconoció que lleva tiempo y no alcanzaría a hacerlo en su posible gobierno.

Abelardo de la Espriella habló en 6AM W

Abelardo de la Espriella habló en 6AM W

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Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de la República, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la contienda electoral de segunda vuelta, pero también para aclarar algunos temas como el de la dolarización de la economía colombiana.

Vea aquí: Iván Cepeda comienza a conformar su equipo económico: ¿Quiénes son los expertos que lo acompañarán?

Expresó que es una idea que le gustaría implementar en el país, sin embargo, reconoció que es algo “complejo” y “largo”, razones por las que no se podría llevar a cabo en su gobierno.

“Me gustaría la dolarización. Es un recorrido complejo y no alcanzan los cuatro años de gobierno. No pretendo dolarizar la economía, es complejo y largo, no lo dejaría a medio camino. Como es tan complejo, descartémoslo”, comentó.

Lea aquí: Abelardo de la Espriella anuncia que Mauricio Gómez sería uno de sus ministros

“Mejor pensemos la oportunidad de que la gente en Colombia pueda tener cuentas en dólares”, agregó.

Escuche el fragmento de la entrevista con Abelardo de la Espriella aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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