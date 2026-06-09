Abelardo de la Espriella descartó dolarizar economía de Colombia: “es complejo”

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Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de la República, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la contienda electoral de segunda vuelta, pero también para aclarar algunos temas como el de la dolarización de la economía colombiana.

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Expresó que es una idea que le gustaría implementar en el país, sin embargo, reconoció que es algo “complejo” y “largo”, razones por las que no se podría llevar a cabo en su gobierno.

“Me gustaría la dolarización. Es un recorrido complejo y no alcanzan los cuatro años de gobierno. No pretendo dolarizar la economía, es complejo y largo, no lo dejaría a medio camino. Como es tan complejo, descartémoslo”, comentó.

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“Mejor pensemos la oportunidad de que la gente en Colombia pueda tener cuentas en dólares”, agregó.

Escuche el fragmento de la entrevista con Abelardo de la Espriella aquí: