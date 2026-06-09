Gobierno de Colombia elimina aranceles a productos de Ecuador

Tras una guerra comercial que empezó hace cuatro meses entre Colombia y Ecuador, esta acaba de culminar tras la expedición del Decreto 583 de 2026 con el que elimina los aranceles que Colombia le impuso a Ecuador.

El Ministerio de Comercio derogó el Decreto 170 del 20 de febrero de 2026, con el que Colombia impuso aranceles de 30% a los productos importados que llegan de Ecuador.

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Asimismo, el decreto establece que “se toman medidas de restricción al ingreso de mercancías provenientes y originarias de Ecuador por razones de seguridad nacional de la República de Colombia”.

Una medida que se toma tras la eliminación de los aranceles por parte del país vecino a Colombia a partir del 1 de junio y tras la orden de la Comunidad Andina de Naciones, que el pasado 8 de mayo ordenó desmontar estos aranceles en un plazo de 10 días hábiles.

“Que la derogatoria de la tasa por servicio aduanero aplicada por la República del Ecuador a las mercancías provenientes de Colombia, elimina las circunstancias que dieron lugar a la adopción de medidas contenidas en el Decreto 0170 de 2026 y permite regularizar en gran medida las condiciones normales de acceso al mercado binacional”, se lee en el decreto.

Eso sí, el decreto establece que en los próximos 45 días desmontarán los aranceles al arroz por la “persistencia del contrabando por la frontera sur y el plazo que la autoridad aduanera necesita para fortalecer sus controles”.

¿Por qué se levantó la medida?

Hace una semana, el Gobierno colombiano tachó de “engañosa” la declaración del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de junio como una medida de “buena voluntad” y aseguró que esa decisión responde en realidad al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

“Colombia manifiesta su categórico rechazo (...) a la engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, cuando (...) responde a las conminatorias órdenes de la CAN”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Y es que Noboa anunció la medida tras una videollamada con el candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, divulgada en redes sociales a dos días de la primera vuelta de las elecciones colombianas, lo que llevó al Gobierno de Gustavo Petro a denunciar una supuesta injerencia en asuntos internos del país.