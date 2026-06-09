¿De cuánto es la multa para empresas que no contraten aprendices SENA? Así quedó con reforma laboral Crédito: Sena Seccional Quindío

En Colombia, la Ley 789 de 2002 establece que las empresas que tienen a partir de 15 trabajadores deben tener como mínimo un aprendiz en su nómina. En ese sentido, las empresas que no cumplan con la obligación tienen que pagar una compensación económica al SENA.

Le podría interesar: ¡No se lo pierda! SENA extiende convocatoria para estudiar carreras técnicas y tecnológicas

Sin embargo, las cifras de la institución muestran que, lejos de tratarse de una multa que estimule la contratación de nuevos talentos, dicho monto se ha convertido en una opción que cada vez más empresas comienzan a sopesar, dados los costos de contratación.

Según datos del SENA revelados por El Tiempo, en 2025 8.048 empresas optaron por pagar la multa (o monetización de la cuota de aprendizaje), un aumento del 39% frente al año anterior, que representó a su vez una cifra récord en recaudo para la entidad por este concepto, que llegó a 440.737 millones de pesos, consolidando una tendencia ascendente.

¿De cuánto es la multa por no contratar aprendices?

La reforma laboral aprobada en junio de 2025 introdujo diversos cambios para la relación entre las empresas y los aprendices del SENA, convirtiendo el contrato de aprendizaje en uno laboral de carácter especial a término fijo.

Lea también: SENA abrió 67 mil cupos para estudiar en III Convocatoria Presencial y a Distancia: Así puede aplicar

Otro de los cambios se dio en cuanto al monto de la multa o cuota de monetización por no contratar aprendices del SENA en la proporción establecida por la ley.

Con la reforma, dicha multa pasó a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada vacante no ocupada por un aprendiz, lo que representa en 2026 cerca de 2,6 millones de pesos.

¿Cuánto le cuesta a las empresas contratar un aprendiz del SENA en 2026?

El aumento del costo del contrato para aprendices del SENA es una de las razones que tendría a las empresas haciendo cálculos. Según la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), el costo mensual de contratar a un aprendiz en 2026 podría llegar a 3,2 millones de pesos mensuales.

Entre los cambios más notables de la reforma que suman a esta cuantía se incluyen:

La prima de servicios, cesantías y vacaciones, ahora obligatorias en etapa práctica.

Aportes obligatorios a pensión en etapa práctica

El apoyo de sostenimiento pasó al 75% del SMMLV en etapa lectiva y al 100% en práctica.

Salud, pensión, ARL y parafiscales completos en etapa práctica.

Dicha situación ha llamado la atención de varios sectores políticos, dado que se estaría generando un incentivo económico mal focalizado que resta oportunidades laborales a los jóvenes, como lo ha calificado la congresista Catherine Juvinao.

Por lo pronto, la práctica de pagar la multa o monetización en vez de contratar aprendices sigue en tendencia entre las empresas del país y las cifras del SENA muestran que en los primeros cuatro meses de 2026, 5.243 empresas ya lo habían hecho.