Salario mínimo 2026 en Colombia: ¿A cuánto sale el día de trabajo con el aumento del 23%? // Caracol Radio

El decreto firmado por el presidente Gustavo Petro fijó el sueldo básico en $1.750.905, que sumado al auxilio de transporte, alcanza los dos millones de pesos. Conozca el desglose de cuánto ganará por jornada y los descuentos de ley.

El año 2026 inicia con una transformación profunda en las finanzas de los hogares colombianos. Tras no lograrse un consenso en la mesa de concertación entre gremios y sindicatos, el presidente Gustavo Petro oficializó, mediante los decretos 1469 y 1470, un incremento histórico del 23% en el salario mínimo. Esta cifra, que supera ampliamente el ajuste del 9,53% registrado en 2025, posiciona a Colombia con uno de los porcentajes de aumento más altos de la región para este periodo.

Este ajuste no se limitó a un cálculo técnico de inflación y productividad, sino que introdujo el concepto de “Salario Mínimo Vital”. Bajo esta premisa, el Gobierno busca que la remuneración no sea solo una variable económica, sino una herramienta de justicia social que garantice el acceso a una canasta esencial de alimentación, vivienda, servicios y educación.

Le puede interesar: Cuánto es lo máximo que puede subir cuota de administración en 2026 según Ley Propiedad Horizontal

Cuentas claras: ¿Cuánto se gana por un día de trabajo en 2026?

Para millones de trabajadores que devengan el mínimo, el ajuste representa un cambio notable en sus ingresos diarios. Teniendo en cuenta que el salario básico quedó en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095 COP, dejando el mínimo en un total de 2.000.000 mensuales, así se distribuye el pago por jornada:

Día de trabajo (solo sueldo básico): Un empleado recibirá aproximadamente $58.364 por cada jornada de labor.

Un empleado recibirá aproximadamente por cada jornada de labor. Día de trabajo con auxilio de transporte: Al incluir este beneficio, el valor diario sube a $66.667 .

Al incluir este beneficio, el valor diario sube a . Valor de la hora ordinaria: Basado en la jornada actual, la hora de trabajo se sitúa en aproximadamente $7.295.

Es importante recordar que estas cifras corresponden al valor bruto. Por ley, a cada trabajador se le realiza un descuento mensual del 4% para salud y el 4% para pensión, lo que equivale a una deducción de $70.036 de su sueldo básico.

Lea también: Aumento de pensiones 2026: ¿Cuánto subirá su mesada si gana más de 2 millones de pesos?

El costo real para las empresas en 2026

Aunque el trabajador recibe dos millones de pesos mensuales (incluyendo transporte), el costo operativo para un empleador es significativamente mayor. Mantener un empleado con el salario mínimo en 2026 implica asumir cargas de seguridad social y prestaciones que elevan la cifra total.

Por cada trabajador, una empresa deberá presupuestar mensualmente los siguientes rubros adicionales:

Salud (8.5% o 12% según el caso): $148.827.

$148.827. Pensión (12%): $210.109.

$210.109. Caja de Compensación: $70.036.

$70.036. Prestaciones (Primas y Cesantías): $166.600 por cada concepto.

$166.600 por cada concepto. Vacaciones e intereses: Cerca de $93.000 adicionales.

Este panorama ha generado preocupación en sectores como la confección y los restaurantes, debido a la presión sobre los costos de producción y la posible incidencia en la informalidad, que históricamente ha rondado el 57% en hombres y 53% en mujeres según el DANE.

Cambios en la jornada y beneficios laborales

El 2026 no solo trae un nuevo salario, sino también hitos en la reducción de la jornada laboral. Desde el 15 de julio de 2025, la jornada máxima legal se redujo a 44 horas semanales. Este proceso gradual continuará hasta el 16 de julio de 2026, cuando la jornada se fijará definitivamente en 42 horas.

Vea también: Atención arrendatarios: así se calculará el aumento del arriendo de vivienda para 2026

Un cambio fundamental que deben tener en cuenta tanto empleados como empleadores es que, una vez se alcance la meta de las 42 horas en julio de 2026, el beneficio del “Día de la Familia” desaparecerá legalmente. La ley exonera al empleador de otorgar esta jornada semestral una vez se cumpla con la reducción total de las horas de trabajo, entendiendo que el trabajador ya cuenta con más tiempo libre garantizado.